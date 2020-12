E ftuar në emisionin ‘Top Talk’ në Top Channel, kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi u pyet mbi deklaratën e kryeministrit Edi Rama për kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Ajo e cilësoi deklaratën e kryeministrit si një tentativë për diversion që po e bën prej dy vitesh. Por ajo tha se nuk duhet të ngelemi peng i leksikut të Edi Ramës.

Edi Rama u kujdes dje që të veçonte në leksikun e tij publik Lulzim Bashës nga Sali Berisha dhe Ilir Meta. Po bën diversion Rama apo ka diçka të ndryshme?

‘Rama ka dy vite që bën diversion. Rama gjithmonë kërkon të identifikojë Bashën me Berishën. Kërkon gjithmonë të identifikojë Monikën me Ilir Metën. Kërkon pastaj të identifikojë policin e mirë me policin e keq e kështu me radhë, sepse sot e kësaj dite, përpara se të arrijë të merret me pozicionimet tona, jam e bindur që çdo qytetar do të donte të dëgjonte nga z. Rama sa vende pune ka hapur në Shqipëri, sa ka ulur çmimet, taksat. Deri më sot shohim vendime që shkruhen në letër por nuk zbatohen. Prandaj është shumë e rëndësishme për opozitën dhe për të gjithë ne që të mos ngelemi peng i leksikut të Edi Ramës’./a.p