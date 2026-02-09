Në një deklaratë publike, kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi, akuzoi kryeministrin Rama se po tenton të ndërhyjë në një hetim penal aktiv përmes ndryshimit të ligjit, duke e cilësuar këtë veprim si mbrojtje të pushtetit dhe jo të parimeve kushtetuese. Sipas tij, rregullat nuk mund të ndryshohen në mes të një hetimi për të shpëtuar interesa politike apo personale.
Kreu i grupit të PD-së thekson se bashkërendimi i veprimeve mes Qeverisë dhe Kuvendit për të goditur vendime gjyqësore në një çështje penale përbën presion të organizuar ndaj drejtësisë dhe cenon parimin e ndarjes së pushteteve. “Kur dy pushtete përpiqen të ndikojnë të tretin, nuk kemi ndarje pushtetesh, por presion politik”, shprehet Bardhi.
Në përfundim të reagimit, Bardhi i bën thirrje kryetarit të Kuvendit të zgjedhë mes zbatimit të ligjit ose pengimit të drejtësisë.
“3 të vërteta për ndërhyrjen e Ramës në një hetim aktiv:
Kur një Kryeministër ndryshon ligjin ndërkohë që po hetohet bashkëpunëtorja e tij më e afërt, ai nuk po mbron ndonjë parim kushtetues apo ligjor. Po mbron pushtetin e vet të korruptuar. Rregullat nuk ndryshohen në mes të hetimit për të shpëtuar veten.
Kur Qeveria dhe Kuvendi bashkohen për të goditur vendimin e dy gjykatave në lidhje me një hetim penal aktiv, kemi dy pushtete që përpiqen të ndikojnë të tretin. Kjo nuk është ndarje pushtetesh. Është presion i organizuar kundër drejtësisë.
Kur thuhet se “nuk ka urgjencë” për kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut, mesazhi është i qartë: Drejtësia duhet të presë. Pushteti ka nevojë për blerje kohe.
Pezullimi nga ushtrimi i funksionit publik nuk është shpikje e SPAK-ut. Është i shkruar në Kodin e Procedurës Penale. Ai vlen për çdo funksionar publik.
Për ministër. Për zëvendëskryeministër. Për kryeministër.
Kur ekzistojnë kushtet ligjore, mund të pezullohet kushdo, sepse pezullimi nuk paralizon shtetin. Paralizon vetëm personin nën hetim për të shmangur ndikimin përmes funksionit.
Arresti kërkohet kur rrezikohet hetimi përmes intimidimit të dëshmitarëve apo cenimit të provave. SPAK ka sjellë prova se këto rreziqe janë konkrete në rastin e Belinda Ballukut. Pra, janë dy masa paralele. Njëra mbron procesin penal, tjetra mbron institucionin.
T’i ngatërrosh ato, siç bën Edi Rama, është deformim i së vërtetës me qëllim pengimin e drejtësisë.
Ligji është i qartë. Nuk ndryshohet sepse prek pushtetin.
Këshilli i Mandateve duhet të mblidhet pa justifikime, pa shtyrje artificiale, pa manovra politike. Kryetari e Kuvendit duhet të zgjedhë: ose në anën e ligjit, ose në anën e pengimit të drejtësisë”. – shkruan Bardhi.
