Deputetja britanike, Alicia Kearns, ka reaguar ndaj deklaratave të ministres së Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale të Serbisë, Snezhana Paunoviq, e cila kishte deklaruar se, po të ishte në vend të Sllobodan Millosheviqit, do ta kishte kryer spastrimin etnik të Kosovës në vitin 1998.
Përmes një postimi në rrjetin social X, Kearns e cilësoi mbështetjen e Paunoviqit për spastrimin etnik si “një njollë për Qeverinë e Serbisë”.
“Mbështetja e turpshme e ministres serbe Snezhana Paunoviq për spastrimin etnik në Kosovë është një njollë për Qeverinë e Serbisë”, shkroi Kearns.
Ajo theksoi se njerëzit që sot janë në të tridhjetat i kujtojnë ende mizoritë që forcat e regjimit të Sllobodan Millosheviqit kryen ndaj tyre dhe familjeve të tyre.
“Nuk ka asnjë përpjekje për t’i justifikuar – e aq më pak për t’i lavdëruar – këto krime që mund ta bëjë botën të harrojë atë që ndodhi në Kosovë”, u shpreh Kearns.
Në fund të reagimit të saj, deputetja britanike bëri thirrje që krimet e kryera në Kosovë të mos harrohen, duke përmbyllur postimin me mesazhin: “Mos harroni kurrë”.
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