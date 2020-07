Kejvina Kthella ka folur hapur duke treguar se i kanë ofruar para në këmbim të seksit. “S’më kanë ofruar drejtpërdrejt para në këmbim të seksit, por nëpërmjet njerëzve të njohur.

Kur e kam marrë vesh, s’më ka bërë përshtypje”, ka deklaruar ajo në një intervistë televizive. E pyetur lidhur me zërat që qarkullonin se është në një lidhje me këngëtarin Seven Saraqi, pasi ka shkuar në Amerikë, ajo u përgjigj:

“Jo nuk është e vërtetë, Seveni është bukurosh dhe djalë i mirë. Më ka ndenjur afër atje. Por kaq s’ka pasur gjë më shumë. Jemi shokë të mirë”. Në pyetjen se çfarë urren te meshkujt që të mërzit, ajo është përgjigjur se janë “gënjeshtrat, edhe gjënë më të vogël, por fatkeqësisht të gjithë meshkujt gënjejnë”