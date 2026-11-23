Aleksandar Vuçiç, kryetar i grupit parlamentar “Serbia po fiton”, ka deklaruar se nëse ndaj tij ndërmerret ndonjë përpjekje për arrestim, do të nisë grevë urie, duke pretenduar se një veprim i tillë do të nxiste daljen e një milion qytetarëve në rrugë.
Gjatë një interviste për televizionin serb Pink, Vuçiç theksoi se nuk ka ndërmend të tërhiqet apo të largohet nga skena politike, pavarësisht zhvillimeve dhe presionit ndaj tij.
Duke komentuar qëndrimin e Listës Studentore, e cila sipas deklaratës së tij ka shumicën në Kuvendin e Serbisë, Vuçiç u shpreh se përfaqësuesit e saj janë të përqendruar te dëmtimi i kundërshtarëve politikë.
Ai përsëriti se nuk do të largohet në rast të përpjekjeve për arrestimin e tij dhe paralajmëroi se greva e urisë do të shoqërohej, sipas pretendimit të tij, me protesta masive.
“Çfarë do të bëni atëherë me një milion njerëz në rrugë, në momentin që kjo të ndodhë? Unë nuk jam Marinika (Tepiç) apo Boško (Obradović), që të bëj shaka duke ngrënë ëmbëlsira në mbrëmje dhe fruta gjatë ditës. Për mua nuk ka asnjë problem. Ata menduan se do të ikja, se do të tërhiqesha”, deklaroi Vuçiç në televizionin Pink.
Leave a Reply