I ftuar ne Top Story ministri Vengu foli hapur, duke deklaruar se Rama foli ne Bordin e Paqes per interesat e shqiptareve.
Pirro Vengu: Rama e përdori Bordin e Paqes si platformë për interesat e shqiptarëve në rajon.
Robert Rakipllari: Raportet që kemi ne me SHBA dhe BE. Reforma në drejtësi, aty është SHBA garante për pikat që u interesojnë aty, droga dhe emigrantët. Kurse BE e ka rritur rolin e protektorit të vlerave demokratike.
* Bled Koka: Rama i tha “Sicario” prokurorit Jack Smith, turp historik
Leave a Reply