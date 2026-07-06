Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi të hënën se një zgjidhje për luftën në Ukrainë “është më afër nga sa mendojnë njerëzit”, duke bërë të ditur se çështja do të jetë pjesë e bisedimeve që do të zhvillojë këtë javë gjatë samitit të NATO-s në Turqi.
“Po flasim. Do të shohim nëse mund t’i japim fund”, tha Trump para gazetarëve në Zyrën Ovale, ndërsa u shpreh se presidenti rus, Vladimir Putin, “po e ndjen presionin”.
Duke iu referuar presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, Trump tha se edhe ai dëshiron që lufta të marrë fund sa më shpejt.
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