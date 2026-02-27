Shtetet e Bashkuara do të donin të shihnin heqjen e sanksioneve anti-ruse si pjesë e një marrëveshjeje paqeje për Ukrainën, tha Presidenti Donald Trump, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në South Lawn përpara Shtëpisë së Bardhë përpara një vizite pune në Teksas.
“Do të doja shumë të bëja lehtësimin e sanksioneve”, tha udhëheqësi amerikan, duke komentuar mbi një lehtësim të mundshëm të sanksioneve për Moskën dhe zgjerimin e lidhjeve ekonomike dhe tregtare midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara.
“Do të doja që ajo luftë të mbaronte. Fola me Presidentin rus Vladimir Putin. Do të donim ta shihnim luftën të mbaronte dhe do të donim ta përfundonim kaq shpejt”, shtoi ai pa shpjeguar nëse është në plan ndonjë kontakt i nivelit më të lartë.
