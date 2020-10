Ai deklaroi se listat e hapura i kërkon vetëm opozita parlamentare, ndërsa PD dhe PS nuk i duan.

“Halli i përbashkët të bashkon se dy parti janë në konflikt me njëri tjetrin për pushtetin. Por para një muaji e gjysmë donin të bënin qeveri të përbashkët që ta bënin mirë grupin anti-reformë. Por nuk i la ajo. Atëherë Rama doli me kod tjetër. Opozita parlamentare kërkon lista të hapura por nuk dalin këta me lista të hapura as njëra as tjetra”, tha Ngjela në Abc News.

Ndërkohë i pyetur nëse do të kandidojë në zgjedhjet e 25 prillit, Ngjela e ka lënë të hapur mundësinë për të kandiduar.

Gazetari Endri Xhafo: A keni ambicie për të qenë mes atyre që do të mbushin vakuumin?

Spartak Ngjela: Patjetër që kam, por ky është një ekuacion që do të shihet kur të vijë momenti. Por ambicien për t’u rikthyer në politikë e kam.

