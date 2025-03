Juristi Kreshnik Spahiu, mbrëmjen e sotme në emisionin ‘Frontline’, në Report Tv me Marsela Karapanxho ka komentuar sondazhin ekskluziv të Piepolit në bashkëpunim me Report Tv për muajin mars.

Teksa u ndal tek opinioni për Berishën ai tha se janë gati 50 për qind që Berishën se besojnë as për primaret që bënë brenda partisë.

Ai u shpreh se disa deputet në listat e Berishës ja dha kryeministri Rama sepse do ja marr mbrapsht sërish në 12 maj.

‘Gjithë publiku i njeh lëvizjet që do të bëjë Berisha, mbi 50 për qind atë se besojnë as për primaret që bëhen brenda partisë. Ai është i pabesueshëm edhe brenda partisë së vet. Në gjetjen e pyetësorit bindemi se pse Rama ka shpresa të jetë në pushtet, është se ka shpresa se e mbanë Berisha. Shumica janë të bindur se Berisha përdoret nga Rama. Ai është më i interesuar që ta promovojë si kundërshtarin e tij politikë. Mbijetesa e Berishës varet nga ekzistenca e Ramës. Gjysma e emrave të PD ka ikur me miratim të Ramës, një pjesë e tyre do kthehet tek Rama në 12 maj’, tha ai.