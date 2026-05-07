Analisti Mentor Nazarko ka bërë një deklaratë të fortë lidhur me ish-kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, duke thënë se ai ka qenë pranë shpalljes “non grata” nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Duke folur në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, Nazarko u shpreh se Basha vuajti presionin ndërkombëtar, që opozita të mos tërhiqte kandidatët nga zgjedhjet vendore, pasi një veprim i tillë konsiderohej destabilizues për rajonin.
“Në tentojmë t’ia atribuojmë çështjen ‘McGonigal’ Berishës. Në fakt ajo është e lidhur me Bashën. Z.Basha ishte gati për t’u shpallur ‘non grata’ nga SHBA-të. Edhe Basha ka duruar një lloj presioni të kombinuar ndërkombëtar, dhe të brendshëm, për ta ulur intensitetin e asaj…Ai është kërcënuar. Në momentin e tërheqjes së kandidatëve nga zgjedhjet vendore, është kërcënuar nga Palmer në mënyrë të drejtpërdrejtë. Mesazhi u bë publik, që ‘nuk duhet të tërhiqni kandidatët sepse ky është skenar destabilizues i Ballkanit. Është fotokopje e skenarit të opozitës serbe dhe rrezikon të përhapet në të gjithë Ballkanin në kohën kur SHBA-të kishin ndërmarrë një iniciativë pajtuese midis Kosovës dhe Serbisë. Basha ka vuajtur po ashtu, s’ka qenë afër burgut, por ka vuajtur presion ndërkombëtar të fuqishëm”, tha Nazarko.
