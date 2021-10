Ish deputeti Myslim Murrizi ka bërë një deklaratë të fortë në emisionin “Pa Protokoll” në Report Tv, ku tha se javën tjetër ose brenda muajit tetor do të ketë arrestime të ish ministrave nga SPAK. Ai tha se ka informacione se do të ketë arrestime të ish ministrave që sipas tij mund të jenë të lidhur me incerenatorët.

“Do të ketë arrestime ish ministrat javën që vjen ose brenda muajit tetor. Kam informacioneve që flas, se unë nuk shoh filaxhan, Nuk di të them se të kujt partie kanë qenë, por hajduti nuk ka parti. Por do ketë arrestime të ish ministrave. Po të vini re në Kuvend u shty komisioni hetimor për incerenatorët, ndoshta dhe ata kanë informacion se SPAK mund të ketë vepruar para tyre dhe mund të arrestojë ndonjë ish ministër dhe për këtë ata kanë thënë pse duhet ta ngremë presim deri seancën tjetër”, tha Murrizi.

g.kosovari