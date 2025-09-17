Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, është shprehur se djegia e mandateve nga PD disa vite më parë u bë me qëllim për të bllokuar Reformën në Drejtësi.
Komentet Sula i bëri teksa ishte i ftuar në studion e emisionit ‘Off the Record’ me gazetarin Andrea Danglli në A2 CNN, ku tha se në atë kohë ishin ende disa ligje të reformës pa u votuar.
Ai shtoi gjithashtu se kryeministri Edi Rama ka fituar një pushtet të jashtëzakonshëm edhe me ndihmën e opozitës.
“Djegia e mandateve nga opozita ka qenë për një arsye të vetme, për të bllokuar Reformën në Drejtësi. Sepse kanë qenë krahët e vettingut pa ngritur dhe gjoja nuk do hynin ata të tjerët më. Por ata hynë dhe u bë pastaj ndryshimi i Kushtetutës, Kodi Zgjedhor, etj. Ore Edi Rama nuk u bë diktator sot. U ngrit ditë pas dite, javë pas jave dhe vit pas viti, me ndihmën e opozitës, me djegien e mandateve, mos-hyrjen në zgjedhjet lokale dhe veprime të tjera”, tha mes të tjerash Dashnor Sula.
Leave a Reply