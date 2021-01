Deklarata e Bashës për vaksinën/Fuga: Lulzim, kur ti fle, Rama punon. Mjaft bëre politikë me shëndetin

Fuga, me anë të një statusi në “Twitter” shprehet se ndërsa Basha fle, Rama punon.

Ai shton se vendet fqinje kanë bërë vetëm 5 mijë vaksina ndaj Covid, duke shtuar se lideri demokrat duhet të mos bëjë politikë me shëndetin e njerëzve.

Postimi i Drejtorit të Komunikiimit në Kryeministri, Endri Fuga:

Zoti Lulzim kur ti fle Edi Rama vazhdon punon, kurse ti edhe kur punon fle! Maqedonia e Veriut, Mali Zi, Kosova s’kanë siguruar ende asgje, ndërsa Serbia e nisi me vetëm 5 mijë doza! Fli zoti Lulzim dhe mos bëj politikë me shëndetin e me vaksinën në gjumë! #ShqipëriaBuzëqesh