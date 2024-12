Klevis Balliu ka komentuar qëndrimin e ambasadës së SHBA se nuk angazhohet të bashkëpunojë me persona non-grata. Balliu e sfumoi këtë deklaratë duke u shprehur se nuk mund të kenë vlerë qëndrimet e një administrate në ikje dhe sipas tij kjo ishte një qokë për të gjithë ata që janë në përpëlitjet e fundit të tyre si në SHBA dhe Shqipëri.

“Edhe ky reagim është si një përpëlitje e fundit e atyre që deri dje kontrollonin gjithçka, që ndjeheshin të plotëfuqishëm dhe tani nuk po dinë nga të futen”, u shpreh Balliu.

Balliu shpjegoi dhe një ndër shkaqet kryesore pse Berishës i erdhi kjo goditje e “non-grata”-s duke u shprehur se sulmi ndaj Berishës filloi menjëherë pas një “grushti shteti” sipas tij ku opozitës iu kërkua të bashkëpunonte me PS por që hasi në kundërshtimin e fortë të Sali Berishës.

“Këto deklarata nuk kanë të bëjnë me administratën e re që po vjen. Këtu kemi të bëjmë me nje grusht shteti nga të gjithë; me Blinken, Soros e të gjithë këta. Sali Berishës iu propozua gjatë zgjedhjeve nga këshilltarët izraelitë të PD-së që të ishte dakord për koalicion me PS pas zgjedhjeve të 2021 por ai u shpreh kundër. Pas kapjes së drejtësisë këta kërkonin të kapnin dhe opozitën por duke i marrë votat e popullit opozitar për t’ia falur qeverisë. Ai është grusht shteti, brenda shtetit. Menjëherë më pas Basha tha në Këshillin Kombëtar të PD-së se donte të bashkëpunonte me PS-në, por Sali Berisha i doli kundër dhe prandaj e shpallën “non-grata”, për ta dëmtuar aktorin që nuk pranonte këtë bashkëpunim. Nuk do ishte koalicion, por do ishte krijimi i një shtetit kukull ku opozita dhe qeveria janë në një vend dhe ku shiten mandatet opozitare”, tha Klevis Balliu në emisionin Now me Erla Mëhillin./a.m.