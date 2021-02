Në 26 prill 2021, një ditë pas zgjedhjeve parlamentare, në Shqipëri do të nisë stërvitja më e madhe ushtarake në historinë e shtetit “Defender Europe 21” ndërsa trupat do të zbarkojnë disa ditë para. Në këtë stërvitje nën udhëheqjen e ushtrisë amerikane, ku do të demostrojë aftësitë ushtria shqiptare, do të marrin pjesë mijëra ushtarë të vendeve anëtare të NATO-s, 10 anije, 18 avionë, 19 helikopterë, 6 sisteme raketash patriot dhe 1000 automjete joluftarake.