Një problem teknik në një sistem elektronik shkaktoi ndërprerjen e përkohshme të votimit në të gjitha qendrat e votimit në Qarkun Broward, në Florida, gjatë zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA.
Sipas kreut të autoritetit lokal të zgjedhjeve, Joe Scott, defekti zgjati rreth 20 minuta dhe preku të gjitha qendrat e votimit në qark.
“Ky problem preku të gjithë qarkun”, tha Scott, duke u bërë thirrje votuesve që ishin larguar pa votuar të ktheheshin në qendrat e votimit përpara mbylljes së tyre.
Ai shpjegoi se mosfunksionimi u konstatua në një sistem skanimi, i cili është projektuar për të siguruar që qytetarët të marrin fletën e saktë të votimit në qendrat që mbulojnë më shumë se një zonë zgjedhore. Megjithatë, sistemi i refuzoi gabimisht të gjitha fletët e votimit, ndaj u desh që ky kontroll të anashkalohej për të vijuar procesin.
“Askush nuk votoi me fletën e gabuar të votimit. Asnjë numërim nuk u prek”, siguroi zyrtari.
Ndërkohë, probleme me makineritë e skanimit të fletëve të votimit janë raportuar në Qarkun Westchester, në Nju Jork, ku pajisjet nuk po pranojnë fletët e votimit në letër në qendrat e votimit në të gjithë qarkun.
Sipas një deklarate të autoriteteve lokale, pavarësisht vështirësive teknike, nuk ka rrezik për humbjen e votave.
“Ne duam t’i sigurojmë çdo votuesi se vota e tij llogaritet, fletëvotimi i tij do të mbetet i sigurt dhe vota e tij do të numërohet”, thuhet në një postim të Qarkut Westchester në platformën X.
Në një mesazh me video, ekzekutivi i Qarkut Westchester, Ken Jenkins, demokrat, tha se problemi po prekte të gjithë rajonin, por se në atë moment nuk shihej e nevojshme zgjatja e orarit të funksionimit të qendrave të votimit.
“Qytetarët duhet ta dinë se vota e tyre do të numërohet. Pikë”, deklaroi ai, duke i nxitur votuesit të vijonin të paraqiteshin në qendrat e votimit.
Jenkins shpjegoi se votuesit mund t’i plotësonin fletët e votimit si zakonisht dhe t’i vendosnin ato në qeset e posaçme portokalli, duke ndjekur udhëzimet e zyrtarëve zgjedhorë.
Nga ana tjetër, Komisioni Zgjedhor i Shtetit të Nju Jorkut njoftoi se ishte në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet lokale për zgjidhjen sa më të shpejtë të problemit.
Sipas Komisionit, votimi nuk ishte ndërprerë. Procedurat e planifikuara të emergjencës ishin aktivizuar, ndërsa fletët e plotësuara të votimit po ruheshin në mënyrë të sigurt, nën mbikëqyrjen ndërpartiake, dhe do të numëroheshin normalisht.
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Burimi: Botë
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