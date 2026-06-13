Papa Leone XIV ka udhëtuar për në Romë me avionin e mbretit të Spanjës Felipe VI i Spanjës, pasi një defekt teknik bllokoi fluturimin e planifikuar të kompanisë Iberia.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, Papa kishte mbërritur në aeroportin e Tenerifes pas një vizite në zonë, por pak para ngritjes së avionit u raportua një problem teknik, për shkak të erërave të forta dhe kontrolleve të sigurisë. Për këtë arsye, fluturimi u pezullua dhe pasagjerët u detyruan të zbresin.
Më pas, Papa dhe delegacioni i Vatikanit u vendosën në sallën VIP të aeroportit. Ndërkohë, mbreti Felipe VI ofroi një avion Falcon për Papën, i cili u nis nga Tenerife dhe u ul në Romë rreth orës 23:00.
Ndërsa stafi i Selisë së Shenjtë dhe 80 gazetarët që e shoqëruan në udhëtim u kthyen me një avion tjetër që Iberia vuri në dispozicion pas problemit të hasur në fluturimin e planifikuar fillimisht për kthimin në Itali.
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