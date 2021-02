Akoma më e ndjeshme parashikohet rritja e vlerave termike në bregdet dhe zonat e ulëta ku mëngjeset pritet të shënojnë 5 – 9°C ndërsa orët e mesditës do të ngjisin termometrin maksimal mbi 15°C. Megjithëse reshjet e konsiderueshme janë larguar për këtë muaj nga Shqipëria, tabloja termike do të mbetet e paqëndrueshme për gjysmën e dytë të shkurtit pasi herë pas here, do të ketë depërtim të masa ajrore të ftohta nga verilindja e Europës drejt gadishullit Ballkanik. Këto masa ajrore të ftohta dhe të thata do të jenë prezente edhe ditët e para të marsit por nuk do të kenë lagështirë të mjaftueshme për të prodhuar reshje të konsiderueshme në territorin shqiptar” sipas Meteoalb. Abcnews.al