Flokët e para të dëborës kanë mbuluar provincën e Romës duke paralajmëruar një vjeshtë të pazakontë. Pas nxehtësisë anormale një rënie e shpejtë e temperaturave ka befasuar italianët që kanë nxituar të vishen trashë. Në dyzet e tetë orët e fundit, temperaturat ranë në mënyrë dramatike. Nëse deri një javë më parë dukej se vera nuk do të mbaronte, moti i keq që goditi gadishullin në tre ditët e fundit solli me vete, përveç erërave të forta, stuhive dhe stuhive, një rënie të mprehtë si në vlerat maksimale ashtu edhe në vlerat minimumi edhe në Romë dhe Lazio.

Në Liguria, valët e stuhisë nga perëndimi dhe lindja kanë sjellë erëra deri në 140 kilometra në orë. Gjërat nuk janë më mirë në Toscana ku një tornado shkaktoi dëme të mëdha dhe dy të plagosur në zonën e Livornos. Moti i keq, me shira të shpërndara dhe stuhi, do të jetë protagonisti i ditëve të ardhshme në pjesën më të madhe të Gadishullit Apenine ku kolona e mërkurit do të bjerë ende nën mesataren sezonale.

Për një kohë ndryshe, italianët do të duhet të presim deri në mes të javës tjetër. Nëse rënia e dëborës së parë në Shtator në luginat Alpine mund të mos befasojë aq shumë, duhet të shohësh majat më të larta të zbardhura të provincës së Lazios nuk është diçka që nuk e sheh gjatë gjithë vitit. Majat e bardha në Campo Staffi dhe Campocatino, në Monte Livata dhe Simbruini në provincën e Romës. Parashikimet e motit për ditët në vijim tregojnë mot të keq dhe stuhi.

Era e fortë i detyroi zjarrfikësit të qëndrojnë në punë edhe jashtë orarit për disa ndërhyrje për rënien e pemëve dhe degëve. Zjarrfikësve gjithashtu u desh të lirojnë dy vajza të cilat ishin bllokuar brenda makinës së tyre kur një pemë u përplas në rrugë.

