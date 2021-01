Ambasada e Rusisë në Tiranë reagon pas lajmit për dëbimin e diplomatit rus, Alexei Krivoshev, nga Shqipëria, me argumentin se kishte shkelur masat anti-Covid.

Në një postim në “Facebook”, ambasada ruse thekson se janë befasuar nga përmbajtja e deklaratës së Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë mbi shpalljen “non grata” të diplomatit, pasi sipas tyre, në të nuk kishte asnjë provë për shkelje të masave anti-Covid të marra në Shqipëri.

“Ne besojmë se akuzat e ngritura ndaj tij janë pa baza dhe janë fiktive. Kundër sfondit të këtij sigurimi të palës shqiptare, dyshohet dëshira për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore”, thuhet mes të tjerash në reagimin e ambasadës ruse.

Reagimi i plotë:

Komenti i ambasadës ruse në lidhje me njoftimin e diplomatit rus ′′ persona non grata ′′

Besojmë vendimin e autoriteteve shqiptare për dëbimin e diplomatit rus. Më befason edhe përmbajtja e deklaratës përkatëse të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë për shtypin.

Në kundërshtim me deklaratat e Ministrisë, emri i Alexei Krivoshev nuk është përmendur asnjëherë gjatë kontakteve mes ambasadës ruse dhe ministrisë së Jashtme të Shqipërisë. Për herë të parë dhe të fundit, u shfaq në verbalin e Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, datë 20.01.2021, sipas të cilit z. Krivoshev u shpall person ′′ non grata “. Në të njëjtën kohë, asnjë provë për shkelje të masave anti-Covid të marra në Shqipëri, nuk ishte.

Më parë, në korrik 2020, në takimin e Ambasadorit me aktingminindel Albania G. Çështja e pretendimeve, meqë ra fjala, u ngrit, gjithashtu shumë e përfolur, me sjelljen e një diplomati krejtësisht tjetër. Atëherë kur z. Ambasadori premtoi se do të merret me këtë çështje, e cila u krye. Asnjë koment nuk u mor më kundër punonjëses së thënë, dhe ai u largua në mënyrë të sigurt nga vendi disa muaj më vonë, duke përfunduar udhëtimin e tij të biznesit.

Sa i përket z. Krivoshev, pas fillimit të nëntorit 2020 u diagnostikua me COVID-19, ishte nën protokoll mjekësor për dy javë vetë-izolim me familjen, duke vëzhguar rreptësisht karantinimin e përshkruar, dhe shkoi në punë vetëm pasi kaloi dy teste negative. Ai nuk kishte asnjë kontakt të jashtëm, përveç vizitës në mjediset mjekësore për të kaluar testin pozitiv.

Ne besojmë se akuzat e ngritura ndaj tij janë pa baza dhe janë fiktive. Kundër sfondit të këtij sigurimi të palës shqiptare, dyshohet dëshira për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore.

Gjithashtu theksojmë se, në përputhje me praktikën diplomatike ndërkombëtare, emrat e oficerëve të diplomacisë non grata nuk raportohen për publikun, siç janë konstituuar nga detyrimet e vendit pritës për të garantuar sigurinë personale të diplomatëve dhe familjarëve të tyre. Nëse lëshohen emrat, atëherë kjo bëhet pasi punonjësi të largohet nga vendi pritës.

/a.r