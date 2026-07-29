Një punonjës 31-vjeçar i Policisë Bashkiake në Tiranë është arrestuar këtë të mërkurë, 29 korrik, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj eprorit të tij për shkak të detyrës.
Dyshohet se punonjësi ka goditur me grusht shefin e Sektorit të Mbikëqyrjes së Territorit në Policinë Bashkiake.
Burimet bëjnë me dije se shefi i Mbikëqyrjes së Territorit, ka deklaruar se sulmi ndaj tij lidhet me ushtrimin e detyrës, pasi ishte ai që i kishte komunikuar vartësit vendimin e marrë nga drejtuesit për transferimin e tij në një sektor tjetër.
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