Deputeti Myslim Murrizi komentoi denoncimet e PD-së për inceneratorët për të cilat tha se ato janë ngritje pazari për gjobë.

“8.6 mln euro ka tenderuar bashkia e Kamzës për të pastruar plehrat. Çudia është që 15 bashkitë e zgjedhura në 2015 punojnë me të njëjtin operator me të cilin kanë punuar dhe 45 partitë e PS. Këto kanë bërë tendera për të pastruar plehrat dhe i merr një dorë. Është ngritje pazari për gjobë. Kush të bërtasë më shumë. Mediat kanë gjetur 8 anëtarë të kryesisë andej punojnë me 8 këtej. Këto ditë dalë një tender i freskët e merr një lider i madh i krahut këtej dhe ja jep një lideri super të madh të krahut tjetër. Është ndërruar drejtori dhe thotë se ty ka dhënë ai drejtori i parë, bëj gati lekët tek unë dhe ta jap. Këta janë hallexhinj të përbashkët, ngrijnë piacën. E pe ti që iu çuan tre bizneseve, oligarkët, hajdutët dhe sa fillojnë që bëjnë ndonjë pazar, e ndërrojnë dhe e çojnë grepin diku tjetër” – tha Murrizi.

g.kosovari