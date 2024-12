Në një intervistë për “Debat” nga Alba Alishani në A2 CNN, zv/kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti dha garancinë se gjuha shqipe nuk do të preket.

Sipas tij koalicioni VLEN do të mbrojë të drejtat e shqiptarëve dhe ka pasur guximin që me dinjitet të shtrojë për diskutim me VMRO/DPMNE çështje si ajo e gjuhës që dikur cilësoheshin tabu.

“E thash edhe paradites sot se VLEN është garant i të drejtave të shqiptarëve, I ligjit të gjuhëve dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve, për avancimin e gjuhës dhe të mos jap përgjigje me diplomaci, garantojmë se kësaj pune i ka vdek nëna. Askush nuk merr guximin për të prekur gjuhën shqipe në Maqedoni”, u shpreh Mexhiti.

Ai shtoi më tej se edhe në rastin më të keq, nëse Gjykata vendos të abrogojë ligjin për gjuhët ku përcaktohet që e njeh shqipen si gjuhë, të cilën e flasin mbi 20% e popullsisë, është Kushtetuta ajo që ka përcaktuar përdorimin zyrtar të shqipes në Maqedoninë e Veriut si të drejtë obligative.

“E para duhet të dallojmë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është kategori më e lartë sesa ligji në fjalë. Është kategori kushtetuese. Këtë e ka vërtetuar me deklaratë Presidentja, Kryeministri dhe unë si zv-kryeministër dhe faktorë të tjerë politikë në vend, që nuk ka askush ide apo mundësi për të abroguar një të drejtë kushtetuese pra të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Unë mendoj që debati do të jetë i paafatë dhe në fund konkluzioni do të jetë se kjo do të jetë e drejtë kushtetuese dhe nuk ka arsye për të debatuar a duhet të ekzistojë apo jo. Por të marrim edhe variantin më të keq, që gjykatësit e abrogojnë këtë ligj, ne do të sjellim ligj të njëjtë apo më të mirë në parlamentin republikan. Nuk ka pse mërzitet as opinioni brenda, as jashtë pasi vete fakti që është de drejtë kushtetuese është më e madhe se ligji në fjalë”, sqaroi Mexhiti.

I pyetur se çfarë pritet të ndodhë deri në mars me ligjin për gjuhët dhe debatin që ka krijuar në vend, Mexhi tha se “shqiptarët janë më mirë se asnjëherë më parë” në Maqedoninë e Veriut.

“Për herë të parë shqiptarët pas 20 viteve kanë dy taborë politike dhe ka konkurrencë politike. E mira është që konkurrenca të jetë në ide, platforma dhe programe. Garancia më e madhe për shqiptarët është se në qeveri i përfaqëson një gjeneratë e re që nuk ka hipoteka të së kaluar. E cila e ka përkushtim dhe hyjnore gjuhen shqipe dhe të drejtat e shqiptarëve. Sepse nuk kemi hipoteka për të harxhuar mandatin dhe votat e shqiptarëve për ta shpëtuar Nikolla Gruevskin dhe Sasha Millajkovin. Këtë e vërtetoi DASH-i duke shpallur zv/kryeministrin e kaluar non-grata, për korrupsion në gjyqësi, pra për t’i shpëtuar kasapët që i kanë vrarë shqiptarët në të kaluarën dhe i kanë burgosur shqiptarët, e abroguar të drejtat e tyre. Çështja shqiptare është pritoritet para karrigeve tona”, nënvizoi ai.

/a.r