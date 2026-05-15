Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, i ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24, ka komentuar situatën politike brenda PS-së dhe debatet e fundit mes ish-ministres së Jashtme Elisa Spiropali dhe kryeministrit Edi Rama.
Braçe zbuloi se mbledhja e Partisë Socialiste kishte zgjatur rreth 4-5 orë, ndërsa diskutimet me Spiropalin kishin zënë vetëm pak minuta.
“Mbledhja ka zgjatur nja 4-5 orë dhe historia e Spiropalit ka zgjatur nja 5-6 minuta. Gjërat e shtëpisë nuk nxirren në publik”, u shpreh ai.
Deputeti socialist tha se nuk është dakord me përjashtimin e Spiropalit, duke theksuar se PS ka kaluar fazën kur ndëshkoheshin mendimet ndryshe.
“Nuk duhet të përjashtohet Elisa Spiropali. PS e ka përjashtuar fazën ku mund të përjashtojë njerëz për mendime ndryshe”, deklaroi Braçe.
Ai pranoi se edhe vetë ka pasur momente pakënaqësie brenda partisë, duke përmendur raportin me Bashkinë e Tiranës dhe ambicien për të marrë drejtimin e saj.
“Edhe unë jam mbushur me Bashkinë e Tiranës, ndaj thashë se disa gjëra nuk zgjidhen me të lutur dhe kërkova të bëhem vetë kryetar”, tha ai.
Braçe komentoi edhe statusin publik të Spiropalit, ku ajo kishte kërkuar përjashtimin nga partia, duke thënë se nuk i kishte pëlqyer ajo mënyrë reagimi.
“Nuk më pëlqeu ai statusi i Spiropalit ku thoshte ‘më përjashto’”, u shpreh deputeti socialist.
Më tej, Braçe ngriti shqetësimin për atë që e quajti “personalizim të pushtetit” brenda Partisë Socialiste, duke paralajmëruar se kjo krijon pabarazi mes funksionarëve dhe dëmton shërbimin ndaj qytetarëve.
“Personalizimi i pushtetit është problem i madh për një parti politike. Krijon pabarazi mes një ministri dhe një deputeti, apo mes një drejtori dhe një deputeti, ku drejtori del më sipër deputetit”, deklaroi ai.
Sipas Braçes, ministrat apo drejtorët që e konsiderojnë institucionin si pronë personale nuk i shërbejnë interesit publik.
“Një ministër që e mendon fushën e vet si gjë personale nuk është në të mirë të shërbimit publik. Edhe një drejtor që vepron kështu nuk i shërben njerëzve”, përfundoi ai.
