Analisti Ergys Mërtiri dhe anëtari i Këshillit Kombëtar në Partinë Demokratike, Ilir Alimehmeti janë përplasur me njëri-tjetrin në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1 mbi demokracinë e brendshme në Partinë Demokratike.
Mërtiri i është drejtuar Alimehmetit se përse PD nuk respekton rregullat dhe statutin e saj, ndërsa Alimehmeti i është përgjigjur se duhet të jesh anëtar i kësaj force politike që të adresosh problematikat e brendshme.
Nga ana e tij, Mërtiri ka replikuar se “partitë politike nuk janë private sepse Partia Demokratike ka ligje, ka rregulla dhe shkon në gjykatë, pra është subjekt publik. Po ju i kërkoni publikut votën. Pra shtëpia nuk është aq e mbyllur, është e hapur për të gjithë. Kur i kërkoni publikut votën, atëherë shtëpia është e hapur”.
Debati në studio
Mërtiri: Ju thoni me të drejtë kur thua që partia duhet të ndahet nga shteti. Problemi është që po e njëjta mentalitet ekziston edhe tek ju dhe unë besoj që kjo është një nga arsyet pse PD nuk vjen në pushtet. Sepse brenda Partisë Demokratike individi nuk është i ndarë nga partia. Pra kemi parti-shtet dhe është i njëjti mentalitet.
Alimehmeti: Është shumë e thjeshtë brenda shtëpisë sonë, ne kështu i bëjmë punët.
Mërtiri: Jo, shiko, nuk është shtëpia jote. Partitë politike nuk janë private. Ti thua “ne e bëjmë vetë”, jo. Sepse Partia Demokratike ka ligje, ka rregulla dhe shkon në gjykatë, pra është subjekt publik. Po ju i kërkoni publikut votën. Pra shtëpia nuk është aq e mbyllur, është e hapur për të gjithë. Kur i kërkoni publikut votën, atëherë shtëpia është e hapur.
Alimehmeti: Po, por kur flasim për kërkesën e votës së publikut brenda zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.. Unë të dhashë tre shembuj nga vende të mëdha europiane ku parti të mëdha u përmbysën dhe erdhën parti të tjera në fuqi. Shumë mirë, le ta bëjnë.
Mërtiri: Pse nuk kemi të drejtë, ti thua, ne nuk kemi të drejtë të kërkojmë që kjo parti të respektojë rregullat e brendshme, të respektojë statutin.
Alimehmeti: Po, duhet të jesh anëtar
Mërtiri: Pse duhet të jesh anëtar për ta kërkuar këtë?
Alimehmeti: Nëse je anëtar ke të drejta të plota.
Mërtiri: Ky koncept i brenda dhe jashtë nuk është territorial.
Alimehmeti: Është si një OJQ, ke të drejtë ta thuash.
Mërtiri: Çfarë do të thuash ti, ti thua që pasi këta njerëzit e mi këtu i mbajnë gojën mbyllur dhe ne nga jashtë nuk kemi të drejtë të kërkojmë që ajo parti të ketë…
Alimehmeti: Ti nuk mund ta kërkosh. Jo, ti e di shumë mirë sepse po përpiqesh të bësh rregulla në shtëpinë e komshiut.
Mërtiri: Dëgjo, dëgjo, unë nuk po bëj rregullat. Ju i bëtë rregullat. Rregullat dhe statutet janë sanksionuar dhe regjistrohen në gjykatë. Pra rregullat janë publike dhe ne kemi të drejtë të gjykojmë demokracinë e brendshme të asaj partie.
