“Fenomen është dhe Ujku i Cërrikut dhe në TikTok me folloëersa. Sasia nuk është gjithmonë cilësi, të gjithë mund të kenë shumë K. Çfarë do të thotë kjo? Se Mimoza Ahmeti nuk vlen? Edhe Donaldi kishte shumë K në krahasim me Ilir Shaqirin, por në fund ishte Iliri ai që fitoi. Nuk fitojnë gjithmonë K-të. Romeo është emër i rëndësishëm i showbizit me produktet e tij”, u shpreh Ronaldo.