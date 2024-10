Parlamenti shqiptar dhe ai Europian nuk mundën të dalin me një rezolutë të përbashkët në përfundim të takimit të dy delegacioneve.

Shkak u bë vota kundër e deputetëve të opozitës, të cilët thanë se nuk mund të votonin pro draftit përfundimtar pasi të gjitha propozimet e tyre u rrëzuan.

Debati:

Bardhi: Ne nuk jemi kundër, por asnjë amendament i joni nuk u miratua.

Grigorio Gori: A mund të bëni abstenim ju lutem. Nëse bllokoni rezolutën do dërgonte një sinjal negativ në BE.

Tabaku: Kisha shpresuar që thirrja që bëjnë përfaqësuesit europianë, të ishin bërë edhe për mazhorancën. Nuk ishim ne të parët që refuzuam amendamentet, e bëri maxhoranca e para. Dakordësia jepet nga ai që ka pushtetin. Vota jonë vjen si rezultat i hedhjes poshtë të propozimeve të opozitës. Dy javë më parë kam dhënë votën pro hapjes së negociatave. Nuk e kemi penguar ne për 10 vite procesin, por shqetësimet që kemi na lejoni t’i ngremë në çdo platformë.

Eurodeputetët: Ne duhet të arrijmë një kompromis. Ne kemi bërë disa lëshime nga ana jonë që të arrijmë një kompromis. Nëse do të duhet të bëhet edhe nga pala shqiptare, do të bëhej miratimi. Edhe ne në Parlamentin italian kemi dallime, e njëjta gjë ndodh edhe këtu. Ne abstenojmë në raste të tilla. Kemi besimt te ju që mund të abstenoni. Shpresojmë shumë që kjo rezolutë do të miratohet. Duke abstenuar mund të tregoni që ka dallime në mendime.

Gogu: Për shkak se delegacioni shqiptar nuk mundi të bëjë shumicën, nuk arritëm të miratojmë një rezolutë të përbashkët këtë herë. Do të na duhet ne dy bashkëkryetarëve të informojmë publikun.

Bylykbashi: Të paktën në fund, eurodeputetët do të marrin me vete një dokument me shqetësimet tona. Ne mbajmë dy ditë takim dhe flasim për të drejtat politike dhe kushtetuese, drejtuesit politikë në 12 qarqet e vendit po thirrjen në polici.

Gogu: Parlamenti Europian i ka marrë që përpara tre javësh amendamentet e Tabakut