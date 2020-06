Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet sot në seancën e radhës planare, ku priten diskutime të forta mes deputetëve. Zhvillimet e fundit politike me negociatat e zgjatura për Reformën Zgjedhore, por dhe situata me COVID-19, do të jenë në fokus të diskutimeve.

Në bazë të rendit të ditës, seanca do të nisë me interpelancën e 8 deputeteve të opozitës me ministrin e Brendshëm, Sandër Lleshaj dhe do të pasohet me diskutimet e tjera. Po ashtu sot pritet që të miratohet ligji për eurobondin, edhe pse Presidenti nuk e ka dhënë pëlqimin e tij për një miratim me procedurë të përshpejtuar.

RENDI I DITËS

Interpelanca urgjente me ministrin e Brendshëm kërkuar nga një grup deputetësh lidhur me dhunën e ushtruar nga forcat e policisë gjatë operacionit të shembjes së Teatrit Kombëtar si dhe me kriminalitetin në vend. Raporti i veprimtarisë vjetore të Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2019. Raporti i veprimtarisë vjetore të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për vitin 2019. Raporti i veprimtarisë vjetore të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2019.

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Projektligji “Për Eurobondin që do të emetohet nga ministri i Financave dhe Ekonomisë, miratimin e përjashtimeve nga tatimet e taksat dhe të parashikimeve për heqjen dorë nga imuniteti në marrëveshjet që do të lidhen”. Projektvendim “Për një ndryshim në vendimin nr. 102/2017 “Për ngritjen e komisionit të posaçëm për realizimin e reformës zgjedhore” të ndryshuar””.

