Detaje të tjera janë zbardhur nga mbledhja me dyer të mbyllura e kryesisë së Partisë Demokratikë, ku mes të tjerash po diskutohet dhe rruga që opozita do të ndjekë për të kundërshtuar dënimin që ajo e quan politik të Ervin Salianjit.

Për Ina Zhupën, protestat duhet të jenë të pandalshme, me qëllimin e vetëm për të vrarë frikën e qytetarëve nga diktatura e Ramës.

“Protesta e pandalshme dhe të qëndrueshme është domosdoshmëri. Nuk protestojmë as për Salianjin, as për Sali Berishën, por për çdo qytetar që sot është më i frikësuar se kurrë. Frika mban diktaturat në këmbë dhe sot po mbillet frika te shqiptareve dhe ne kemi mision historik që ta vrasim frikën e qytetarëve, të jemi në krye të revoltës. S’kemi ç’e duam karrigen po nuk mbrojtëm kushtetutën, të drejtat themelore të qytetarëve”, u shpreh Zhupa.

Teksa Agron Gjekmarkaj sugjeroi që opozita duhet të bëjë më shumë për të bindur ndërkombëtarët se edhe drejtësia e re nuk po funksionon.

“Të bëjmë diçka simbolike që nesër, sepse po t’i bëhej PS kjo gjë kur ishte në opozitë do kishte reaguar gjithë faktori ndërkombëtar. Ne jemi ende shumë të vakët me ndërkombëtarët. Më shume se protesta, Ramës i dhemb kur reagojnë gazetat, shtypi, ndërkombëtarët. Ndaj ta përdorimin edhe këtë formë të rëndësishme. Duhet të bëjmë një përpjekje të madhe me ndërkombëtarët se dënimi politik, dmth që nuk funksionon as kjo drejtësia e re”, u shpreh Gjekmarkaj. (A2 Televizion)