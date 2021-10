Ky Projektakt pasqyron vizionin dhe synimin e Këshillit të Ministrave te Republikëse së Shqipërisë për krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës të vendimmarrjes me publikun, si një garanci për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre të ligjshme, brenda aparatit të pushtetit ekzekutiv. Projektakti përben një nisme për ri konceptimin dhe riorganizimin institucional te Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje dhe ka për qëllim përfshirjen e qytetarëve, jo vetëm në procedurat administrative që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me të drejtat dhe interesat e tyre vetjake, por edhe në proceset e tjera politikëbërëse dhe vendimmarrëse. Objektivi final i tij është të rrisë cilësinë e ofrimit të shërbimeve publike dhe përgjegjshmërinë e nëpunësve publikë ndaj qytetarëve dhe të gjitha subjekteve të së drejtës. Kjo duke siguruar pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje dhe ndërveprimin me organet publik, të gjitha këto përmes Platformes “Me ty për Shqiperinë që duam””, deklaroi Spiropali.

Ministrja ju përgjigj edhe pyetjeve të opozitës duke theksuar se ky nuk është modeli venezeulian, por është modeli grek dhe bullgar, por ngjan edhe me atë hungarez. Më i ngjashëm është me modelin grek, i cili ka dhe platforma si “Nisma ime”, “Biznesi im”, pra nuk e kemi shpik ne. Ka katër vite që funksion dhe nuk ka qenë e rregulluar me ligj por me VKM.

g.kosovari