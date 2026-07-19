Seanca gjyqësore për caktimin e masave të sigurisë ndaj tri të dyshuarave në çështjen e mungesës së 69 milionë lekëve në filialin e Postës Shqiptare në Durrës u shoqërua me debate të forta mes prokurorisë dhe mbrojtjes.
Sipas organit të akuzës, shuma monetare është tërhequr nga arka qendrore gjatë muajve prill dhe maj përmes veprimeve kontabël të kryera në kundërshtim me procedurat, pa u regjistruar si hyrje në degët e Shijakut dhe Krujës. Prokuroria ngriti dyshime edhe për përdorimin e mandatpagesave të falsifikuara, duke akuzuar ish-drejtoreshën e filialit, Elisabeta Mataj, për përvetësimin e shumës.
Një nga elementët e paraqitur nga akuza ishte edhe frekuentimi i kazinove nga Mataj dhe bashkëshorti i saj. Sipas prokurorisë, ish-drejtoresha rezulton të ketë hyrë 340 herë në kazino, përfshirë edhe gjatë periudhës kur dyshohet se janë zhdukur fondet. Për këtë janë administruar edhe pamje filmike të hyrje-daljeve në dy kazino në Tiranë. Mbrojtja e konsideroi këtë provë si cenim të jetës private dhe argumentoi se frekuentimi i kazinove nuk ka lidhje me çështjen penale.
Avokatët e Matajt kërkuan një masë më të lehtë sigurie, duke theksuar se ajo është nënë e gjashtë fëmijëve dhe nuk paraqet rrezik për t’iu shmangur drejtësisë. Ata kundërshtuan gjithashtu pretendimin se ajo ishte larguar nga vendi për të shmangur hetimin, duke sqaruar se hyrja në Shqipëri ishte bërë nga Morina, pikë kufitare që nuk pasqyrohet në sistemin TIMS sipas marrëveshjeve me Kosovën.
Në mbrojtje u paraqitën edhe dokumente që, sipas avokatëve, provojnë se Mataj kishte sinjalizuar prej muajsh parregullsi në sektorin e financës, kishte kërkuar kontrolle dhe masa disiplinore ndaj punonjëseve përgjegjëse, si dhe kishte informuar vazhdimisht Drejtorinë e Përgjithshme të Postës.
Nga ana tjetër, ish-shefja e financës Valbona Duni deklaroi se fondet janë marrë nga zyra e saj nga drejtoresha dhe nuk janë rikthyer, ndërsa arkëtarja Paola Dana mohoi të ketë përfituar para, duke deklaruar se çdo veprim në filial kryhej vetëm me urdhrin e drejtoreshës.
Në përfundim të seancës, gjykata vendosi masën “arrest në burg” për Elisabeta Matajn, ndërsa ndaj Valbona Dunit dhe Paola Danës caktoi masën “arrest në shtëpi”.
Për ngjarjen janë depozituar tre kallëzime penale: një nga Posta Shqiptare ndaj të trijave, një nga Valbona Duni ndaj Elisabeta Matajt dhe një nga vetë Mataj ndaj Dunit dhe Danës. Prokuroria pritet t’i bashkojë ato në një procedim të vetëm hetimor.
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