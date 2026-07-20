Përfaqësuesit e Partisë Demokratike në Komisionin për Evropën dhe Punët e Jashtme kanë kërkuar dënimin e deklaratave të ministres serbe Snezhana Paunoviç, e cila është shprehur se Kosova do të duhej të ishte spastruar etnikisht.
Gjatë mbledhjes së komisionit, deputetja e PD-së, Albana Vokshi, i cilësoi deklaratat e ministres serbe si të papranueshme dhe kërkoi që ndaj saj të ndërmerren masa, përfshirë shpalljen “non grata”.
“Pse nuk shpallet non grata, pse nuk thirret me urgjencë ambasadori serb dhe t’i paraqitet një notë proteste? Kur relativizohen krimet e Millosheviçit, Shqipëria nuk mund të heshtë”, u shpreh Vokshi.
Sipas saj, deklarata e Paunoviç nuk përbën një gafë politike, por një “legjitimim të hapur të spastrimit etnik”. Vokshi theksoi se ndaj kësaj deklarate kanë reaguar edhe institucione ndërkombëtare, ndërsa kritikoi qeverinë shqiptare për mungesë reagimi të fortë.
“Është një deklaratë skandaloze, e dënueshme dhe që ka ngjallur reagim kombëtar dhe ndërkombëtar. Kryeministri që flet për çdo gjë, vetëm për këtë deklaratë skandaloze të qeverisë serbe hesht”, tha ajo.
Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, deklaroi se mazhoranca socialiste ka mbajtur qëndrimin e saj ndaj kësaj çështjeje.
“Qeveria shqiptare ka mbajtur një qëndrim për atë frazë të tmerrshme dhe të papranueshme, të thënë nga një qelbësirë që përpiqet t’i nxjerrë të gjitha komplekset e rinisë së saj nëpërmjet asaj deklarate”, tha Hasani.
Debati në komision u zhvillua pas deklaratave të ministres serbe Snezhana Paunoviç në një intervistë, ku ajo është shprehur se, nëse do të ishte në vend të ish-presidentit serb Sllobodan Millosheviç në vitin 1998, do të kishte ndërmarrë spastrimin etnik të Kosovës.
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