Debate dhe akuza të forta gjatë interpelancës së kërkuar nga deputetja e PD-së Ina Zhupa me ministren Manastirliu për vrasjen e Martin Canit.

Zhupa në një moment e quajti ministen ‘hajdute’, teksa Spiropali më pas i tërhoqi vërejtje se do ja ndërpriste fjalën.

Zhupa: Çfarë dhembshurie flet që zgërdhihesh me Belindën dhe Mirelën, që nuk ndërpreve mësimi një ditë prapa. Hajde hajdute se po të presim. Zonja hajdute a mund të na thuash.

Spiropali: Nuk e përdorni atë fjalë. Do ju ndërpres fjalën.

Zhupa: A është akuzë që shkollat e tiranës, Durrësit Fierit, paguajnë 10 mijë lek për rojen. Që paguajnë për ngrohjen. Duke filluar nga çerdhja deri në gjimnaz prindi paguan për roje, ngrohjen, gjithçka. INSTAT nuk e fsheh dot se sa shumë paguajmë për arsimin parauniversitar. U rritën shpenzimet e familjeve 23%. Sepse të duhen ty paratë për zyra komode. Mësuesi që i rrite ti pagët por i ule kategorinë me 4000 lekë. Paguan vetë tabletin, internetin. Për të plotësuar sistemin SMIT. Bëjnë akoma me dërrasë të zezë me shkumës. Ti nuk ikën po nuk iki Edi Ramën. Do heqim Ramën, që të ikësh dhe ti hajdutët. Janë 17 hajdutët janë qeveria e Republikës së Shqipërisë.

Ndërkohë bensikët e Berishës kanë vijuar me skenarin e trazirave. Opozita bllokon foltoren e Kuvendit gjatë seancës së sotme plenare. Shkak u bë ndërprerja e fjalës ndaj deputetit demokrat Flamur Noka, i cili nuk largohej nga foltorja pa e marrë atë sërish.

Megjithatë Spiropali nuk ia dha fjalën Nokës, pasi sipas kryeparlamentares deputeti po përdorte fjalë fyese dhe nuk po fliste për procedurën e rendit të ditës. Më tej u afruan dhe deputetët e tjerë të opozitës, teksa Spiropali njoftoi 5 minuta pushim.

“Mos na qani hallin ne! Nuk jemi njësoj. Ju hiqet fjala, nuk mund të fyeni kryetaren e kuvendit”, i tha Spiropali, Nokës.