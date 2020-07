Kryetari i grupit Demokrat në Kuvend Myslym Murrizi vlerësoi qeverinë socialiste që sipas tij ka bërë më shumë dëmshpërblime sesa qeveritë demokrate, por mbështeti nismën e Artur Roshit.

“Maskat e COVID mbrojnë jetë, por eh sa fytyra pa maska, që pas dhjetorit vunë maska dhe nga ’44-’90 kanë vrarë 6 mijë të pafajshëm. Ndarja me këste, buxhet i cunguar dhe tallja me letra me vlerë, përllogaritje për t’iu zbritur kapanonet dhe ngrehinat.

Atë që kërkon Roshi është barazimi i statusit që kanë me letra me dëmshpërblimin dhe statusin ekonomik. Është e vërtetë që në qeverisjen tuaj, keni dëmshpërblyer ndoshta edhe më mirë se paraardhësit tuaj. Ulni pak dozën e uljes së kilometrave të rrugëve, apo të dëmshpërbleni ortak tuaj se prishet një ndërtesë. Të përllogaritet kostoja dhe pse të shihej edhe gjaku i 6 mijë shqiptarëve të vrarë në diktaturë për t’u dëmshpërblyer” tha ai.

/a.r