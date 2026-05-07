Debate të ashpra janë regjistruar në Kuvend mes kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, dhe kryetarit të Kuvendit, Niko Peleshi, lidhur me interpelancat e kërkuara nga opozita.
Gjatë fjalës së tij në seancë plenare, Bardhi i kërkoi dorëheqjen kryeparlamentarit Peleshi, duke e akuzuar se ka refuzuar tri kërkesa për interpelancë, përfshirë edhe atë me Kryeministrin Edi Rama. Sipas tij, ky qëndrim përbën shkelje të Kushtetutës dhe kufizon mbikëqyrjen parlamentare të opozitës.
“Ju jeni në shkelje të vazhdueshme të Kushtetutës dhe Rregullores së Kuvendit. Nëse nuk sillni Kryeministrin në seancë për të dhënë llogari, jepni dorëheqjen, sepse nuk mund të ushtroni funksionin e Kryetarit të Kuvendit”, deklaroi Bardhi, duke theksuar se, sipas tij, qeveria po shmang llogaridhënien parlamentare.
Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, i tërhoqi vëmendjen Bardhit për përdorimin e fjalorit jo parlamentar dhe akuzat e bëra në sallë. Ai u shpreh se procedurat parlamentare janë respektuar dhe se interpelancat janë trajtuar sipas rregullores.
“Tonaliteti s’ju bën të keni të drejtë. As shkundja e letrës në dorë. Unë përdor Kushtetutën me të cilën më qëlluat ju ditën e parë dhe e kapa në ajër dhe e lexova.E vërteta është që 26 interpelanca janë pranuar dhe zhvilluar. Dhe do zhvillohen të gjitha interpelancat konform ligjit. Je njoftuar me shkrim brenda orarit të punës.
Nuk ka asnjë shkelje të rregullores sepse ajo thotë: kur refuzohet një interpelancë, deputeti kërkues, kërkon të shprehni reagimin tuaj 10 minuta. Po ju shmangem provokimeve.
Ju tërheq vëmendjen për fjalor joparlamentar merrni masën disiplinore tërheqje vëmendje.”, deklaroi Peleshi, duke shtuar se opozita ka të drejtë të shprehë reagimin e saj sipas procedurave parlamentare.
Kreu i Kuvendit i kërkoi Bardhit të ruajë fjalorin parlamentar dhe e paralajmëroi me masë disiplinore tërheqje vëmendjeje për deklaratat e bëra gjatë seancës.
