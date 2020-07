Është mbledhur sërish komisioni hetimor i ngritur për shkarkimin e presidentit, ndërsa në fjalën e tij deputeti Halit Valteri tha se mazhoranca sa herë ka përplasje me kreun e shtetit, i bën presion përmes organizimit të mbledhjeve të tilla.

Sipas Valterit pas shumë muajsh që kur se është ngritur, Komisioni ende nuk ka asnjë produukt dhe rezultat nga puna e këtij komisioni.

Me deputetin ka replikuar kryetari i komisionit Ulsi Manja i cili ka treguar afatet kohore të punës teksa tha se opinion do të jetë gati deri në datën 18 Korrik ndërsa afati i punimeve të këtij Komisioni është deri më 30 Korrik.

Sipas Manjës, dosja do të dorëzohet në Kuvend deri më datën 18 Korrik dhe afati i Komisionit Hetimor përfundon së ekzistuari më 30 korrik dhe do jetë Parlamenti që do të vendos me votë.

