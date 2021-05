Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve është mbledhur sërish ditën e sotme për të dhënë vendimin përfundimtar për ankesat e depozituara për Qarkun e Beratit dhe të Gjirokastrës.

Gjatë diskutimeve në mbledhje, janë përfshirë në një debat, nënkomisonerja Lealba Pelniku, anëtari i KAS, Ilir Rusmaili dhe relatorit të saj, Ledio Braho. E gjitha kishte të bënte me identifikimin që ka bërë pajisja e identifikimit elektronik në Qarkun e Gjirokastrës, ku dyshohet se dy komisionerë kanë votuar në më shumë se një qendër votimi.

Rusmaili kërkoi që të bëhet verifikimi i komisonerëve për të çmuar provat dhe vërtetuar se cilës parti politike i përkasin. Nënkomisionerja tha që kjo provë, nga ana e KQZ do të kërkohet dhe të vendoset në dispozicion. Ndërsa nga krahu tjetër, relatori Braho, i kërkoi Rusmailit që të anashkalonte këto pyetje, pasi sipas tij, këto gjëra i përkasin Prokurorisë.

Lealba Pelniku: Është e nevojshme hetim i thelluar. Duhet të verifikohen materialet filmike dhe prokuroria ka detyrimin të paraqesë këto materiale dhe të bëjë verifikimet e saja.

Ilir Rusmaili: Kjo do të thotë që nuk është përfundimtar?

Lealba Pelniku: Sa i takon KQZ është përfundimtar.

Ilir Rusmaili: Ju nuk do të bëni veprime të tjera, të shihni kamerat, të thoni se është rast i verifikuar, komisioneri ka votuar 15 herë. Ju s’do të bëni veprime të mëtejshme?

Lealba Pelniku: jo.

Ilir RusmailiL Janë dy raste që keni markuar në tabelë dhe bëhet fjalë për persona që kanë vendosur me të njëjtin identitet, në dy qendra votimi. Bëhet fjalë për individë që janë në një qendër votimi dhe kanë votuar komisioner, e në tjetrën si zgjedhës. Ju i njihni, e dini çfarë funksionesh kanë ushtruar këto në administratën zgjedhore ditën e zgjedhjeve?

Lealba Pelniku: Informacioni që ne kemi është administratë zgjedhore.

Ilir Rusmaili: Cila ka qenë detyra, me çfarë detyre janë ngarkuar?

Lealba Pelniku: Ne na rezulton që është identifikuar në paisjane PEI është identifikuar si administratë zgjedhore.

Ilir Rusmaili: Nuk e keni verifikuar personin? Keni ndërmend të bëni këtë gjë?

Lealba Pelniku: Kjo mund të bëhet.

Ilir Rusmaili: Unë dua të kuptoj vlerën e provës. Ne kërkuam thirrjen e dëshmitares me qëllim që të çmonim provën, jemi duke çmuar provën. Nëse nuk e çmojmë provën nuk japim dot vendime. Nëse ne, bazojmë vendimin tonë mbi një material që nesër do të griset bëjnë akt padrejtësie. Ndaj duhet ta sqarojmë këtë element. Në sqarimin e ditës së sotme thuhet që nuk është përfundimtar, ndërsa anëtarja e KQZ thotë se është përfundimtar. Komisioneri është verifikuar, bëra thirrje KQZ që të bëhet procedim penal. Ka dy raste që komisionerët kanë votuar nga dy herë. Ju keni përballë sot, dokument dhe thënie dëshmitarësh kontradiktore, cilën anë do të mbani?

Ledio Braho: Nuk ka asgjë kontradiktore, thjesht dokumenti sot është më i detajuar. Mund të gjesh që në një qendër votimi ka persona që kanë votuar 4 herë, vini re këtë.

Ilir Rusmaili: Ti je relator, por s’të jep të drejtën të kontestosh bindjen time. Kemi një dokument nga KQZ dhe dëshmitarit. Po përpiqem të kuptoj që zonja po flet si institucion apo jo. Kemi nevojë të dimë do të ketë verifikime mbi këtë dokument apo jo. KQZ do të bëjë veprime të mëtejshme po apo jo?

Ledio Braho: Komisionerja ka ardhur me shumë konsensus këtu, mos e trajtoni si organ hetimor.

Ilir Rusmaili: Unë marr seriozisht procesin.

Ledio Braho: Të gjithë e marrim.

Ilir Rusmaili: Dyshoj për këtë.

Ledio Braho: Në përgjithësi ne debatin e kemi mbajtur jashtë pyetjeve. Po e kthejmë si prokurori me pyetjet që i bëhet palëve. Është rasti i dytë që nënkomisioerët e KQZ hetohen si prokurori.

Ilir Rusmaili: Ç’i keni këto fantazira, ç’janë këto? Unë dua që provat t’i shërbejnë drejtësisë. Është interesante, si ka mundësi që asnjërit në këtë sallë nuk i intereson të dijë që me gjazë kanë abuzuar, kujt force i përkasin. Pse nuk e bën asnjeri këtë. A e nxirrni brenda kësaj seance të na tregoni se cilat funksionesh kryejnë këta persona?

Lealba Pelniku: Po do të marrim masat që të kryhet ky verifikim.

Ledio Braho: Ka një opsion që provon faktin që këta komisionerë kanë provokuar me dashje sistemin, për t’i shërbyer një subjekti politik.

Lealba Pelniku: Kjo është fantazi, jo ajo thashë unë. Kjo është e tepërt të hedhësh akuza.

Ledio Braho: Ka persona që kanë votuar në dy qendra votimi të ndryshme, në qarqe të ndryshme, me shenjë gishti të njëjtë, ndërsa karta e identitet të ndryshme.

Ilir Rusmaili: Vendimin për mua do e merrni ju, apo do e marr vetë?

Ledio Braho: Jo do e merrni vetë, shpresoj ta merrni sipas ligjit. Keni të drejtë për të kërkuar prova, por qëllimi nuk është për të vendosur drejtësi. Fakti që ka prapavijë politike që këta persona kanë shkelur ligjin, është e parëndësishme.

Ilir Rusmaili: Nuk më intimidoni dot të bëj detyrën time, nuk më intimidoni dot.

Ledio Braho: Nuk kemi këtë qëllim, kërkoni të hidhni hipoteza, kjo është e patolerueshëm. zonja nënkomisionere nuk u thërrit për t’i bërë gjyqin, për këtë është prokuroria. Këtë proces për të thërritur dëshmitarë komisionerët më duket e tepërt. Komisioneri në momentin që propozohet është përgjegjësi personale, jo politike.

Eridian Salianji: Nga debati u sqaruan disa rrethana. Në kontrollin që ju keni bërë, testimi që keni bërë nga operatori, ndodh që shenja e dy herë të njëjtën gisht mund të jetë për testimin e aparaturës. Pyetja që kemi bërë ne komisionerëve, na kanë thënë që është bërë pjesë e testimit. Testimi në mëngjes i aparaturës, bën pjesë në kryqëzimin e të dhënave?

Lealba Pelniku: Protokolli parashikonte ndezjen e pajisjes dhe nisjen e procesit, nuk parashikonte testim.

Eridian Salianji: Nga tymaja që u hodh, nga 70 e ca persona, tani u vendos në 2 persona. E keni të vërtetuar që këto persona kanë votuar. Këta persona kanë votuar dy herë, në Gjirokastër, këta e kanë hedhur votën në kuti? Keni këtë dijeni?

Lealba Pelniku: Janë të dhëna që flasin për procesin e identifikimit. Nëse personat është paraqitur me kartën e ID të dikujt tjetër, a e ka materializuar më pas ai të drejtën e votës mbetet për t’u verifikuar.

Eridian Salianji: Kryqëzimi i të dhënave është dhe nëse një person paraqitet në një qendër votimi, vendos gishtin, nuk është në atë qendër votimi dhe ikën në një tjetër? Quhet kryqëzim? Sistemi e lejon votimin e dyfishtë?

Lealba Pelniku: Sistemi të ndalon që me të njëjtën kartë ID të paraqitesh dhe identifikohesh. Lejon vendosjen e gishtërinjve në më shumë se sa një herë. Sistemi lidhet me identifikimin dhe këto karakteristika ka.

Eridian Salianji: Sistemi që ju keni drejtuar a lejon votimin e dyfishtë?

Lealba Pelniku: Përgjigja ime është që sistemi bën identifikimin.

