Në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1 analistët Arben Meçe dhe Ilir Kalemaj u përplasën rreth natyrës së protestave, duke u fokusuar veçanërisht në përdorimin e arkivoleve si simbol proteste.
Arben Meçe e konsideroi arkivolin si simbol të vdekjes dhe akuzoi disa protestues për falënderim të “vdekjes paqësore”.
“Falënderonin, falënderonin vdekjen paqësore. Se pse kudo ku është arkivoli është vdekje?” – tha Meçe.
Ilir Kalemaj u përgjigj duke mbrojtur përdorimin simbolik të arkivoleve, duke iu referuar praktikave në vendet evropiane: “Po 20 shtete evropiane që kanë përdorur protesta me arkivole në mënyrë simbolike dhe metaforike: Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Italia, Greqia, Rumania, Bullgaria… dhe kanë qenë fermerë, kanë qenë studentë. Çfarë janë këta?”
Debati vijoi më tej kur Meçe foli për vandalizmin gjatë protestave, duke thënë se vandalët ishin të futur mes protestuesve paqësorë.
“Ata vandalë që bënin shkatërrimin, unë thashë ishin të futur në mes të këtyre protestuesve që sot janë këtu,” u shpreh Meçe.
Kalemaj reagoi ndaj formulimit të Meçes: “Kush janë këtyre? Ç’është kjo gjuhë moniste, more burrë? Ç’është kjo gjuhë?”
Debati në studio:
Arben Meçe: Falënderonin, falënderonin vdekjen paqësore. Se pse kudo ku është arkivoli është vdekje?
Ilir Kalemaj: Po 20 shtete europiane, 20 shtete europiane që kanë përdorur protesta me arkivole në mënyrë simbolike dhe metaforike: Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Italia, Greqia, Rumania, Bullgaria… dhe kanë qenë fermerë, kanë qenë studentë. Çfarë janë këta?
Arben Meçe: Ata vandalë që bënin shkatërrimin unë thashë ishin të futur në mes të këtyre protestuesve që sot janë këtu.
Ilir Kalemaj: Kush janë këtyre? Ç’është kjo gjuhë moniste, more burrë? Ç’është kjo gjuhë?
Arben Meçe: Unë jam protestues paqësor.
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