Pronari i një lokali në Durrës është gjobitur me një milion lekë gjobë, pasi ka organizuar një dasmë në kundërshtim me aktin normativ kundër përhapjes së COVID-it.

Policia thekson se gjatë kontrolleve evidentoi në fshatin Shkallnur një lokal që kishte organizuar dasmë në kundërshtim me Aktin Normativ, duke mos respektuar distancën e sigurisë midis personave. Administratori me inicialet G. H. është gjobitur me një milionë lekë.