Dashi

Shtatori do të angazhojë vëmendjen tuaj me ngjarje të ndryshme të papritura. Këtë muaj, do të përjetoni sukses në shtëpinë tuaj duke zgjidhur një problem të rëndësishëm në shtëpi apo familje. Për disa prej jush, ky muaj sugjeron ndarje të përkohshme me një partner për shkak të punës. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të filluar një marrëdhënie romantike me një person jashtë qytetit tënd. Do të merrni pjesë në një mbledhje që lidhet me një grua. Do të keni një takim me një grua që do të ndajë informata të dobishme për ju ose do t’ju ofrojë sugjerime. Nëse keni një padi ose një veprim të rëndësishëm me një institucion ligjor, do të kapërceni disa vështirësi. Do të keni ankth rreth shëndetit të një burri nga rrethi i të afërmve ose miqve. Do të jeni të ngarkuar emocionalisht me një konflikt me një njeri për shkak të ndërhyrjes së tij në jetën tuaj. Burrat do të kenë detyra të rëndësishme. Gratë të jenë më të kujdesshme me miqësitë e tyre të reja.

Demi

Do të bëni zgjedhje të vështira, kryesisht të lidhura me jetën tuaj private. Do të keni sukses në zbatimin e planeve që lidhen me njerëzit që jetojnë në një qytet apo vend tjetër. Do të përjetoni një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një fëmijë apo të ri. Do prisni lajme apo ngjarje që lidhen me amësinë e ardhshme ose lindjen e një vajze. Shumë prej jush do të kenë komunikim interesant me gratë për interesat e përbashkëta, nismat publike dhe ngjarjet. Në një plan financiar, jini të kujdesshëm dhe shmangni një krizë monetare. Mund të keni një stres të lidhur me një sasi të madhe parash. Kujdes nga një humbje e padëshiruar e parave. Shtatori do të jetë një muaj i mirë për udhëtime. Problemet në shtëpinë dhe familjen tuaj këtë muaj do të jenë për shkak të veprimeve të një personi jashtë shtëpisë tuaj. Mund të lindin probleme me qiramarrësit ose fqinjët. Gratë e Demi do të duhet të mendojnë me më shumë ndjeshmëri para se të veprojnë. Njerëzit do të jenë në gjendje të shmangin kthimin në të kaluarën, përvojat ose konfliktet e pakëndshme. Ju keni probleme të mjaftueshme tani; kthejeni vëmendjen tuaj tek ato.

Binjakët

Shtatori do t’ju kënaqë me lajme të mira që lidhen me paratë ose me një dokument financiar. Një çështje dashurie gjithashtu do ta bëjë këtë muaj të veçantë për ju. Do të keni mundësi për të zgjidhur problemet e brendshme në shtëpinë tuaj. Do të jeni në gjendje të gëzoni sukses. Do të ketë rrethana të reja ose qëllime të reja në jetën tuaj. Ato mund të ndryshojnë vendimet ose marrëveshjet e bëra deri më tani. Do të prisni njerëz të rinj në vendin tuaj të punës ose klientë të rinj nëse punoni në shërbim apo në tregti. Në shtator, ju do të krijoni një miqësi interesante në vendin tuaj të punës, e cila do të jetë për shkak të interesave dhe aktiviteteve të përbashkëta jashtë punës. Sëmundjet e lehta të shëndetit mund t’ju shqetësojnë dhe t’ju bëjnë të mendoni negativisht për gjendjen tuaj. Kushtojini vëmendje të veçantë sëmundjeve tuaja kronike. Në shtator, do të keni raste të ndryshme për takime me të afërmit ose miqtë. Do të përjetoni momente interesante me njerëz të veçantë për ju. Do të ketë një tension të përkohshëm rreth parave që do të prisni më së shumti të merrni nëpërmjet një dokumenti. Gratë binjake do të gëzojnë sukses ose një ngjarje të veçantë që lidhet me një djalë apo një të ri. Për burrat, prioritet do të jetë stabilizimi financiar dhe kontribuimi i të ardhurave të mira në buxhetin e familjes.

Gaforrja

Shumica e lajmeve, ngjarjeve dhe emocioneve të rëndësishme të këtij muaji do të kenë lidhje me udhëtimet ose njerëzit nga vende të tjera. Në shtator, prisni një takim interesant me një grua që nuk jeton në të njëjtin qytet apo fshat si ju. Shtatori do të sjellë një ngjarje të pakëndshme që mund të ndryshojnë planet tuaja paraprake për këtë muaj ose jetën tuaj në tërësi. Është koha për një kthesë të papritur në jetën tuaj. Në biznesin tuaj ose në punën tuaj ju do të keni një ngarkesë më të madhe, por fitimet tuaja do të jenë shumë të mira. Fati do të jetë me ju pothuajse gjithë muajin. Në një formë apo në një tjetër, ai do t’ju udhëheqë në disa vendime dhe veprime të rëndësishme. Në shtator, gratë do të kenë më shumë kosto për fëmijët. Burrat do të kenë më shumë angazhime në shtëpi ose në familje. Përdoreni këtë muaj për të dhënë dashuri dhe përvoja të këndshme për njerëzit rreth jush. Së shpejti do të kuptoni se sa e rëndësishme është kjo.

Luani

Para jush është një muaj në të cilin, nëpërmjet ndërhyrjes së një personi që nuk është mik apo i afërm i juaji, do të arrini sukses të rëndësishëm financiar. Një person i tillë mund t’ju ndihmojë të fitoni në një situatë ose ide në një mënyrë të papritur ose të paplanifikuar. Shtatori do të mbahet mend me disa tensione në punët e shtëpisë tuaj për shkak të problemeve të pronës apo familjes. Ju mund të keni nevojë të shpenzoni para që nuk kishit planifikuar t`i përdornit për gjëra të tilla. Surpriza për këtë periudhë mund të vijë me lajme lidhur me lindjen e një djali ose një ngjarjeje të papritur. Një nga lajmet e pakëndshme në shtator do të lidhet me një situatë të një burri. Në punën tuaj do të keni raste për kënaqësi. Do të arrini rezultate të mira ose fitime. Do të keni një performancë të mirë ose do të merrni lëvdata të rëndësishme për ju. Shmangni qëndrimin negativ ose pesimist.

Virgjëresha

Para jush është një muaj në të cilin do të përjetoni ngjarje ose udhëtime të lidhura me dikë. Në familjen tuaj do të kaloni nëpër disa gjykime të vogla që do t’ju kërkojnë të tregoni vullnet të fortë dhe durim në veçanti. Asgjë nuk kërcënon seriozisht familjen ose shtëpinë tuaj, prandaj mos lejoni që paniku apo tensioni të ndikojnë tek ju. Shtatori do të jetë një muaj i mirë për të zgjidhur një problem shëndetësor ose të brendshëm. Nëse keni ndonjë shqetësim ose problem me pronën tuaj do të gjeni zgjidhjen më të mirë. Statusi juaj emocional i këtij muaji do të jetë i paqëndrueshëm dhe kjo mund të bëjë që të bëni gabime, të humbni një mundësi të rëndësishme për të bërë progres dhe më tepër. Këtë muaj do të ndaheni nga dikush që do t’ju provokojë të merrni një vendim të tillë. Ju do të kuptoni se veprimet e këtij personi janë disi të dëmshme për ju. Burrat mbi moshën 35 vjeçare do të marrin para që në disa raste mund të dërgohen nga një qytet apo vend tjetër.

Peshorja

Prisni ndryshime në shtëpinë ose pronën tuaj që keni: riparime, përmirësime, zëvendësim ose shitje. Këtë muaj, do të përjetoni zhgënjim me dikë që është miku juaj. Ju mund të dëgjoni për një koment që mund t’ju lëndojë emocionalisht. Në përgjithësi, Shtatori do sjellë ngjarje emocionale me miqtë që do të krijojnë siklet të përkohshëm emocional. Çfarëdo që problemet të jenë, do t’i përjetoni ato si situata sporadike dhe konflikte që duhet të zgjidhen. Ky muaj, ka të ngjarë të humbisni një shans, për shkak të këshillave të gabuara të miqve ose të afërmve. Shtatori sjell vështirësi me një grua që duhet ta drejtojë vëmendjen ndaj problemeve në familjen e saj. Mund t’ju duhet të ndihmoni një nënë, gjyshe, motër, vajzë, etj. Do të ketë shpenzime të lidhura me udhëtime që mund të jenë në një qëllim të veçantë, për të zgjidhur një problem, etj. Përfaqësuesit e rinj të shenjës do të përjetojnë ngjarje të lidhura me një dashuri të re ose legalizimin e një marrëdhënieje. Burrat do të presin një muaj më emocional me dashuri ose përvoja intime. Gratë do të kalojnë disa ditë jashtë shtëpisë ose do të pastrojnë shtëpinë e tyre nga sende të padobishme.

Akrepi

Raste të vështira do të lindin për shkak të nevojës për të marrë vendime të rëndësishme por të dhimbshme. Këtë muaj, do të jeni të përkushtuar në zgjidhjen e çështjeve shëndetësore që lidhen me një person të afërt. Shumë njerëz do të bëjnë një udhëtim për të punuar në një qytet apo vend tjetër. Një udhëtim i tillë do të krijojë ankth ose pasiguri gjatë një periudhe të caktuar kohore. Mund të keni dyshimet e brendshme dhe të kërkoni veprime të fshehura ku duhet të shkoni. Kjo pakënaqësi mund të jetë baza e disa sëmundjeve shëndetësore. Këtë muaj, do të përjetoni një ngjarje interesante që do të lidhet me humbjen nga e kaluara juaj. Shtatori do të jetë një muaj i favorshëm për të përfunduar një përgjegjësi materiale ose pronësore dhe më tepër. Ju do të jeni në gjendje të shfrytëzoni një situatë në vendin tuaj të punës në mënyrën më të favorshme. Gratë do të duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje marrëdhënieve familjare, ku ka shumë gjëra dhe përvoja të pandara.

Shigjetari

Shtatori do t’ju habisë me një udhëtim të papritur. Me shumë gjasa, do të lidhet me realizimin e planit apo idesë suaj. Në përgjithësi, ky muaj do të favorizojë planet tuaja të udhëtimit ose kontaktet tuaja me njerëz nga vende të ndryshëm. Do të keni një bisedë interesante ose njohje me një burrë të lindur nën shenjën e Peshqve. Në shtator, do të ballafaqoheni me një njeri të pakëndshëm që do të ketë një karakter ziliqar apo të bezdisshëm. Ai do të jetë i prirur për t’ju fajësuar për problemet e tij ose për t`ju ngarkuar ju dhe të tjerët me zgjidhjen e tyre. Nëse keni vendosur këtë muaj për të sqaruar marrëdhënien tuaj me njerëz jashtë shtëpisë, mosmarrëveshja do të përfundojë me lotët tuaj. Ky muaj do të jetë i favorshëm për fillimin e bashkëjetesës.

Bricjapi

Në shtator do të duhet të kërkoni një rrugë për të fituar zemrën e fëmijëve tuaj. Këtë muaj, do të keni mundësi më të favorshme për të zhvilluar marrëdhënie të reja romantike. Do të jeni në gjendje të arrini stabilitetin financiar në shtëpinë tuaj ose të gjeni një burim të ri të të ardhurave. Këtë muaj, do të përjetoni disa ndryshime në punën tuaj që do të kenë një ndikim pozitiv në pozicionin tuaj. Është e mundur të përfundoni një periudhë të zënë dhe të vazhdoni me më pak përgjegjësi dhe detyrime. Këtë muaj, një grua nga rrethi juaj i të afërmve ose shokëve do të kërkojë kontakte më të shpeshta me ju, mbi të gjitha për të diskutuar për jetën e saj personale dhe ngjarjet që ndodhin atje. Duhet të jeni më të kujdesshëm kur nënshkruani dokumentet financiare ose kur punoni me para. Kontrolloni mirë buxhetin tuaj dhe mos lejoni që gabimet e vjetra të vazhdojnë. Kjo do të jetë një kohë e pafavorshme për gjykatën ose çështjet me karakter financiar. Një dhuratë nga një mik ose një të afërm mund t’ju pëlqejë. Gratë e Bricjapit do të nisin një fillim të ri në jetën e tyre: personale ose profesionale.

Ujori

Shtatori do të kërkojë mobilizim më të madh për të zgjidhur situata të ndryshme stresuese. Tensioni më i madh do të lindë për ata që janë të përfshirë në çështje gjykate. Do t’ju duhet të ndihmoni njerëzit që do të kërkojnë mbështetje nga ju. Ata do të përjetojnë një dramë serioze jetësore dhe në konfuzionin e tyre do të kërkojnë ndihmë dhe shpresë nga kushdo. Shtatori do të sjellë një udhëtim të papritur ose një blerje të papritur, një mundësi të re ose një propozim. Ju do të planifikoni veprime të ndryshme të përbashkëta. Ju do të kapërceni me takt dhe diplomaci një situatë konflikti të një natyre financiare. Ajo do të lidhet me një fëmijë apo një të ri. Disa nga përvojat e mira ose të paharruara në shtator do të lidhen me një grua. Kontaktet tuaja me gratë do të rezultojnë në situata të ndryshme pozitive për ju. Në punën tuaj do të keni mundësinë të arrini sukses të rëndësishëm financiar ose profesional. Nëse filloni një punë të re ose një nivel të ri të arsimit, do të jeni me fat për të arritur qëllimet tuaja.

Peshqit

Do t’ju duhet të zgjidhni problemet ose marrëdhëniet e vjetra të pazgjidhura. Gjërat e papritura për ju do të thellohen dhe do të ketë konfuzion rreth pritshmërive tuaja për këtë muaj. Shumë do të marrin në konsideratë idenë e ndryshimit të një shtëpie të re. Disa rrethana do t’ju shtyjnë për një ndryshim të tillë. Ju mund të konsideroni blerjen e një shtëpie të re në një fshat turistik. Gjatë këtij muaji, do të zbuloni se një gjendje e lehtë shëndetësore e të afërmit tuaj është në të vërtetë një problem më serioz. Do të ketë një zgjidhje, por një kohë e rëndësishme është humbur me një diagnozë fillestare të pasaktë. Do t`ju kërkohet më shumë respekt ose vëmendje ndaj partnerit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gratë Peshq. Një njohje e re me një person të lindur nën shenjën e Bricjapit, Demit ose Virgjëreshës do të ketë një zhvillim interesant në të ardhmen, por ende është herët për të folur për martesë. Gjatë këtij muaji do të duhet të bëni një pagesë të harruar. Përfaqësuesit e rinj të shenjës do të jenë emocionalisht të paqëndrueshëm. Probleme do kenë sidomos në marrëdhëniet romantike dhe intime. Do të endeni nga një ekstrem në tjetrin, si të mos e dinit se çfarë doni apo pse?