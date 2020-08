Në gusht, Hëna e plotë ndryshuese që zhvillohet në fillim të muajit do të luajë një rol protagonist. Në të njëjtën kohë, katroret e Marsit në Dash me Jupiterin, Plutonin dhe Saturnin në Bricjap rrisin intensitetin dhe nervozizmin gjatë muajit dhe krijojnë zhvillime të rëndësishme që ndryshojnë të dhënat në mjedisin profesional.

Fillimisht, më 3 Gusht, Hëna e Plotë në boshtin Luan – Ujor ndryshon të dhënat në marrëdhëniet miqësore dhe personale.Pjesëmarrja e Uranit nga Demi në katrorin me Dritat (Dielli, Hëna) mund të sjellë trazira dhe njohje të reja të papritura që krijojnë një skenë të paparë dhe intensive.

Më 4 Gusht, Marsi në Dashnëkatror me Jupiterin në Bricjap mund të çojë në ekzagjerime të kushtueshme ose mbi-optimizëm që nuk do të pasqyrohet në mjedisin profesional.

Më 5 Gusht, Merkuri kalon në Luan dhe krijon nevojën për të shprehur gjithçka që ndiejmë. Ekzagjerimet mund të na karakterizojnë dhe të krijojnë probleme me ata që na rrethojnë.

Më 7 Gusht, Afërdita kalon në Gaforre dhe forcon nevojën për t’u afruar me mjedisin tonë familjar.Harmonia dhe ngrohtësia që mbizotërojnë krijojnë një mjedis ideal, ku ne shijojmë shoqërinë e njerëzve tanë.

Më 13 Gusht, Marsi në Dash formon një katror me Plutonin në Bricjap, duke sjellë në sipërfaqe pasiguri dhe një nevojë të fortë për të kontrolluar dhe manipuluar të tjerët. Tensionet në mjedisin profesional për shkak të egoizmit të tepërt do të jenë intensive. Kujdes nga proceset në prapaskenë që do të na zhgënjejnë.

Më 19 Gusht, Hëna e Re në Luan hap një kapitull të ri në jetën tonë emocionale, pasi është e mundur që do të ketë njohje të rëndësishme të reja. Ekzagjerimet janë të kufizuara dhe ne jemi thirrur të marrim përgjegjësi që do të na ndihmojnë të shohim ndjenjat tona në lidhje me të ardhmen dhe stabilitetin.

Më 20 Gusht, Merkuri kalon në Virgjëreshë dhe ne i kthejmë mendimet tona në jetën e përditshme. Ne përqëndrohemi në gjetjen e zgjidhjeve për çështjet e përditshme dhe të punës që na shqetësojnë.

Më 22 Gusht, Dielli kalon në Virgjëreshë, duke ndryshuar gjendjen shpirtërore. Eshtë koha për t’u marrë me planifikimin ditor dhe detyrimet që mund të kemi marrë përsipër.

Më 24 Gusht, Marsi në Dash u ndesh me Saturnin në Bricjap, nuk lë hapësirë për veprim pa pengesa.Vetëflijimi dhe vonesat krijojnë probleme në nivelin e karrierës.Për tu informuar dita ditës, lexoni parashikimet ditore për shenjat e zodiakut. Muaj të mbarëtë dashur miq!

DASHI

Gushti është kontradiktor pasi ndahet në një periudhë shumë të mirë për ju dhe një periudhë tjetër e cila mund të ketë disa vështirësi.Në fillim të muajit dhe konkretisht në 3/8, Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Luan-Ujor – me një aspekt negativ të Uranit të vendosur në Dem – flet për trazirat në sektorin ekonomik. Do të ishte mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme, në mënyrë që të përgatiteni më mirë për çdo shpenzim të jashtëzakonshëm. Deri në mesin e muajit do të ishte mirë që të përqendroheni në financat tuaja dhe të bëni disa lëvizje korrigjuese në të. Në 13/8, katrori i Marsit që është në shenjën tuaj të zodiakut me Plutonin në Bricjap, tregon se për disa ditë mund të ketë tension rreth jush. Hëna e re që do të zhvillohet në 19/8 në shenjën e Luanit tregon se dhjetë ditët e fundit të muajit mund të sjellin një dashuri të re, njohje të reja por edhe momente të këndshme me miqtë!

Dashuria: Ky muaj mund të fillojë me një humor “eksploziv” për ju, kështu që në rast se ju jeni tashmë në një lidhje duhet të jeni të kujdesshëm për të mos lejuar që kjo gjendje shpirtërore të krijojë probleme midis jush dhe partnerit tuaj. Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 tregon se fillon një periudhë gjatë së cilës do të kërkoni shoqëri me partnerin tuaj, larg syve të prishjes. Mbyllja në vetvete është një skenar i mundshëm i kësaj periudhe por gjithashtu do të ketë përfitimet e tij, pasi do t’ju afrojë me partnerin tuaj. Nëse jeni i lirë, hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 përuron një periudhë që është e përshtatshme për flirtim dhe për të krijuar kontakte me njerëz interesante.Hëna e re që do të zhvillohet dhe ajo në shenjën e Luanit më 19/8 mund të krijojë një dashuri të re dhe fillimin e një marrëdhënieje të stuhishme.

Puna dhe Ekonomia: Në gjysmën e parë të muajit duket se nuk do të përqendroheni në çështje profesionale pasi mendja juaj është në udhëtime, pushime me miqtë dhe çështje emocionale! Sidoqoftë, do të ishte mirë të mos lini disa detyrime që duhet t’i përmbushni “të hecin vetë”, pasi sa më shumë t’i lini ato, aq më e vështirë do të jetë zgjidhja e tyre më vonë. Në 8/20, Merkuri kalon në shenjën e zodiakut që rregullon Virgjëreshën dhe tregon një kthim në jetën e përditshme dhe detyrimet profesionale! Dhjetë ditët e fundit të gushtit ofrohen për të planifikuar / organizuar dhe madje edhe për të zbatuar disa nga qëllimet tuaja profesionale. Hyrja e Diellit në shenjën e Virgjëreshës në 22/8 tregon se do të shpërbleheni nëse punoni shumë!

DEMI

Gushti është një muaj që mund të fillojë me intensitet dhe Hëna e plotë që do të zhvillohet në aksin Luan-Ujor në 3/8 do të ndihmojë në këtë. Katrori që do të formoni me Uranin në shenjën tuaj të zodiakut, tregon se do të krijohet një atmosferë shpërthyese, veçanërisht në çështjet në lidhje me boshtin karrierë-familje. Vendimet dhe lëvizjet tuaja janë ato që mund të shkaktojnë reagime, kështu që duhet të jeni të kujdesshëm në rast se nuk doni të keni thyerje të përhershme në marrëdhënie dhe bashkëpunime. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 do të ndihmojë klimën, pasi ajo do të krijojë një tokë pjellore për diskutime në mënyrë që të zgjidhin çështjet familjare. Hëna e re që do të zhvillohet dhe ajo në shenjën e Luanit në 19/8 ndryshon gjendjen tuaj për mirë dhe ju thotë të ndërmerrni veprime në mënyrë që të zgjidhni çështjet që ju shqetësojnë! Edhe pse ky muaj do të jetë mjaft intensiv për ju, mbani mend se do të ketë gjithashtu disa momente me miqtë dhe njerëzit afër jush që do t’ju ndihmojnë në gjendjen shpirtërore.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 përuron një periudhë gjatë së cilës është e mundur të bëhen njohje të reja që mund të vijnë përmes njerëzve që janë afër jush.Nëse jeni i lirë mos refuzoni ftesat për dalje, pasi në to mund të takoni njerëz të rinj.Nëse jeni tashmë në një lidhje duhet të jeni të kujdesshëm gjatë dhjetë ditëve të para të muajit, pasi duket se mund të ketë tensione mes jush dhe partnerit tuaj për shkak të çështjeve të shtëpisë. Gjatë gjysmës së dytë të muajit gjërat do të jenë më të dobishme dhe është e mundur të merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj personale qoftë nëse jeni i lirë apo tashmë në një lidhje. Nëse jeni i lirë, mund të ketë mundësi deri në fund të muajit, pasi hyrja e Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës në 20/8 dhe hyrja e Diellit në të njëjtën shenjë më 22/8, mund të krijojë një dashuri të re turbulluese!

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj duket se do të shqetësoheni veçanërisht për çështje që lidhen me sektorin profesional, pasi edhe nëse jeni me pushime ka shumë të ngjarë që mendja juaj të jetë në punë! Gjatë dhjetë ditëve të para të muajit duhet të jeni të kujdesshëm me vendimet që do të merrni për çështje që lidhen me karrierën tuaj, sepse mund të reagoni “në mënyrë eksplozive” ndaj diçkaje që nuk ju pëlqen ose që ndiheni nën presion dhe përfundimisht të merrni vendime të gabuara. Ky muaj nuk është i përshtatshëm për ju të merrni rreziqe por gjithashtu të mos rebeloheni, nëse nuk keni marrë parasysh pasojat! Në gjysmën e dytë të muajit do të jetë më e lehtë të gjesh një mënyrë për të negociuar disa çështje, pasi do të jesh shumë më e qetë! Njerëzit që takoni në një nivel personal ka gjithashtu mundësi të ndihmojnë.

BINJAKËT

Për ju Binjakë, Gushti ka mbërritur dhe do ta bëjë prezencën e tij të ndjehet, pasi në 3/8 Hëna e plotë do të zhvillohet në boshtin Luan-Ujor. Kjo Hënë e Plotë po flet për zbulesa që ka mundësi të shqetësojnë njerëzit që janë në mjedisin tuaj të afërt dhe më të gjerë.Ka mundësi që informacioni dhe biseda të arrijnë deri tek veshët tuaj, gjë që do t’ju habisë dhe do të jetë rasti që ju të largoheni nga disa njerëz ose të afroheni me të tjerët. Nga mesi i muajit, është e mundur që do të ketë riorganizime te njerëzit që përbëjnë mjedisin tuaj të ngushtë dhe më të gjerë.Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit më 19/8 ndryshon klimën dhe rrit socializimin dhe komoditetin e komunikimit.Në fakt, nuk përjashtohet mundësia që të krijohen miqësi të reja, të cilat duket se kanë baza për t’i bërë ballë kalimit të kohës. Në ditët e fundit të muajit, kthejeni vëmendjen tuaj tek sektori profesional, pasi do të ketë zhvillime në të!

Dashuria:Jeta juaj personale do të jetë në qendër të interesit tuaj këtë muaj pasi duket se jeni gati për ndryshime dhe rirregullime në të. Hëna e Plotë “eksplozive” që do të zhvillohet në 3/8 ju largon nga njerëzit dhe situatat që nuk plotësojnë ato që keni në mendje dhe në fakt duket se nuk do të vendosni “ujë në verën tuaj”. Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 tregon se në periudhën tjetër do të përqendroheni në sigurinë emocionale dhe nuk do të kërkoni asgjë më pak se kaq. Nëse tashmë jeni në një lidhje, aktivitetet me partnerin tuaj do të jenë shumë të dobishme për gjendjen shpirtërore dhe marrëdhënien tuaj. Shmangni disponimin posesiv i cili mund të sjellë pamjen e tij dhe të shtyjë situatat. Nëse jeni i lirë, hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 tregon se do të keni mundësinë të takoni njerëz të rinj përmes mjedisit tuaj miqësor. Ky muaj mund të ketë disa vështirësi sidomos gjatë gjysmës së parë, por gjithashtu do të ketë mundësi të ketë një kohë të shkëlqyeshme dhe të kontaktojë me njerëz interesantë.

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj duket se puna do ju pushtojë më shumë gjatë gjysmës së dytë, pasi në fillim të gushtit interesi juaj do të jetë në fusha të tjera. Sidoqoftë, ju duhet të përqendroheni në detyrimet profesionale që duhet të kryeni si gabimet përgjojnë. Hyrja e Mërkurit dhe Diellit në shenjën e Virgjëreshës përkatësisht në 20/8 dhe 22/8, tregojnë se në dhjetë ditët e fundit të muajit do të rritni shpejtësinë në mënyrë që të trajtoni disa çështje që lidhen me sektorin profesional. Gjithashtu fundi i muajit do të jetë i përshtatshëm për të kërkuar një punë të re, për tu përqëndruar në atë që keni tashmë në mënyrë që të evoluoni, por edhe të arrini njohjen profesionale që dëshironi!

GAFORRJA

Gushti duket se fillon duke e bërë të domosdoshme mbylljen e çështjeve që janë në pritje të së kaluarës, veçanërisht nëse ato lidhen me fushën romantike. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Luani -Ujori në 3/8, me një kënd negativ të Uranit të vendosur në Dem, tregon se disa biseda me fytyrat tuaja miqësore mund të jenë një pikë tensioni dhe sabotimi dhe nuk përjashtohet mundësia që ata t’ju kthejnë. përsëri në ngjarjet e së kaluarës. Mundohuni të mbani lart paraqitjet pasi ka shumë të ngjarë të prishni marrëdhëniet që janë të rëndësishme për ju. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 përuron një periudhë që do të ketë prejardhje të mjaftueshme dhe ju duhet të jeni shumë të kujdesshëm ndaj njerëzve që nuk i njihni mirë. Në mes të muajit, sheshi i Marsit në Dash dhe Plutoni në Bricjap mund të krijojë shqetësime në marrëdhëniet e biznesit të cilat do të zhvillohen në varësi të mënyrës sesi i menaxhoni ato. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luani më 19/8 tregon se dhjetë ditët e fundit të muajit janë të përshtatshme për introspeksion por edhe për vendime të lidhura me punën.

Dashuria: Këtë muaj do të keni mundësi të bëni njohje të reja ose të përmirësoni një marrëdhënie që keni tashmë, pasi Afërdita do të jetë në shenjën tuaj të zodiakut nga 8/8. Sigurisht, sepse do të ketë ditë kur do të ketë tensione, duhet të jeni të kujdesshëm me mënyrën se si i menaxhoni ato, veçanërisht nëse tashmë jeni në një lidhje për të cilën jeni të interesuar të zhvilloni. Do të ishte mirë të mos mbani sekrete nga partneri juaj dhe të mos bëni lëvizje që nëse mësohen mund të krijojnë probleme midis jush. Nëse jeni i lirë është e mundur të rihapni rastin e një njohësi më të vjetër, i cili për arsye të ndryshme mbeti i papërfunduar. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës në 8/20 dhe Diellit në të njëjtën shenjë dy ditë më vonë, tregon se miqtë tuaj do të luajnë një rol aktiv në jetën tuaj personale, pasi ata do të jenë “përgjegjës” për disa nga njohuritë e reja që ju do të bëni.

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj, çështjet e lidhura me punën kanë nevojë për vëmendje të veçantë pasi duket se mund të lindin konflikte me bashkëpuntorët tuaj, i cili nuk do të jetë një “aferë e lehtë”. Hëna e plotë që do të zhvillohet në 3/8 por edhe hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 tregon se do të ketë një sfond rreth vendimeve në lidhje me punën, por edhe rreth fytyrës tuaj. Për këtë arsye duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm me njerëzit që keni besim në fushën profesionale.Në mes të muajit ka shumë të ngjarë që të lindin disa polemika të cilat mund të ndryshojnë rrjedhën e një marrëdhënieje profesionale.Nëse nuk doni që kjo të ndodhë, duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe të shmangni veprimet impulsive.

LUANI

Ju po luani një rol udhëheqës për mua në gusht pasi shumë nga ngjarjet astrologjike do të ndodhin në shenjën tuaj të zodiakut dhe ata premtojnë se ky muaj nuk do të jetë aspak i mërzitshëm për ju. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj (Luani-Ujori) në 3/8 ju kthen interesin për të punuar, por pamja joarmonike e Uranit nga Demi, ju thotë se nuk është koha e duhur për “beteja”, pasi ato do të çojnë në këputje. Hyrja e Mërkurit në shenjën tuaj në 5/8 ngre gjendjen tuaj të komunikimit, e cila do të jetë shumë e dobishme, veçanërisht nëse keni nevojë për të zgjidhur disa keqkuptime. Hëna e re që do të zhvillohet dhe ajo në shenjën e zodiakut në 19/8 tregon se dhjetë ditët e fundit të muajit do të jenë më relaksuese për ju dhe me më pak intensitet. Mundohuni të gjeni pak kohë për t’u çlodhur dhe për të marrë një pushim nga detyrimet tuaja profesionale, në mënyrë që të riktheheni më fuqishëm tek ata! Hyrja e Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës në 20/8 dhe hyrja e Diellit në të njëjtën shenjë dy ditë më vonë (22/8) sjellin në pah çështjet në lidhje me sektorin financiar dhe ju nxisni të bëni lëvizje korrigjuese në të, në mënyrë që të dilni të fituar.

Dashuria: Ditët e para të muajit do të kenë një tension shpërndarës që mund të ndikojë në marrëdhënien tuaj me partnerin tuaj dhe kjo është diçka që kërkon vëmendje. Mos lejoni që çështjet e lidhura me punën të pushtojnë marrëdhënien tuaj dhe të krijojnë tension dhe probleme kur ato nuk ekzistojnë. Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 do të qetësojë shpirtrat dhe do të krijojë një introversion të madh, i cili mund të ndihmojë pasi duket se do t’ju bëjë të përqendroheni te partneri juaj. Ndërsa ditët kalojnë nga intensiteti do të ulet dhe gjendja shpirtërore do të bëhet më e mirë. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën tuaj të zodiakut më 19/8 krijon kushtet për të filluar një marrëdhënie të re për ju që jeni falas.Kjo marrëdhënie mund të fillojë në një udhëtim ose përmes njerëzve përreth jush.

Puna dhe Ekonomia: Ditët e para të muajit do të jenë “shpërthyese” pasi Hëna e plotë që do të zhvillohet në 3/8 do të krijojë tensione në mjedisin tuaj profesional. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm nëse nuk doni të krijoni prishje të përhershme në marrëdhëniet e biznesit dhe bashkëpunimet, gjë që është mjaft e mundur sidomos në gjysmën e parë të muajit. Hyrja e Mërkurit në shenjën tuaj në 5/8 do t’ju ndihmojë të qetësoni shpirtërat, për sa kohë që ju filtroni ato që thoni dhe duket se kjo nuk do të jetë aq e lehtë! Gjatë gjysmës së dytë të muajit tensionet do të normalizohen dhe duket se do të ktheheni në ritmet normale të jetës suaj profesionale ditore. Në fund të muajit është e mundur të merrni një propozim profesional, por duhet të shikoni me kujdes dhe të negocioni pjesën financiare të tij.

VIRGJËRESHA

Gushti është një muaj që do të sjellë në pah gjërat që keni mbajtur brenda jush për një kohë të gjatë dhe Hëna e plotë që do të zhvillohet në 3/8 në boshtin Luan-Ujor duket se ju bën të “siguroheni”. Tani ka mundësi të tërhiqni një vijë tek njerëzit dhe situatat që ju presionuan ose dëmtuan në të kaluarën dhe madje do ta bëni atë pa menduar për pasojat. Kjo mund të mos jetë aq e lehtë por ju dukeni e vendosur për të mbajtur larg nga çdo gjë dhe të gjithë ata që ju shtypin. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 tregon se fillon një periudhë që do të ketë një prapavijë për ju, kështu që do të ishte mirë të mos zbuloni planet tuaja profesionale dhe personale. Në mes të muajit, momente tensioni ka mundësi të lindin për shkak të çështjeve emocionale, të cilat, megjithatë, do të ndikojnë në gjendjen shpirtërore dhe sjelljen tuaj edhe në fusha të tjera. Më 19/8 Hëna e re që do të zhvillohet dhe ajo në shenjën e Luanit ju thotë të bëni një fillim të ri larg çështjeve të së kaluarës, gjë që ju shkaktoi emocione negative dhe ju mbajti prapa. Hyrja e Mërkurit dhe Diellit në shenjën tuaj të zodiakut në 20 dhe 22/8 respektivisht mbyllni muajin në mënyrën më të mirë, duke përforcuar imazhin dhe aftësitë tuaja komunikuese.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 tregon se gushti do të fillojë me mundësi për të takuar njerëz më të mirë për të cilët ju interesojnë, por edhe për të bërë njohje të reja përmes njerëzve që janë në mjedisin tuaj miqësor. Nëse tashmë jeni në një lidhje duhet të jeni të kujdesshëm, pasi do të keni tendencën të sillni përsëri çështje të së kaluarës, të cilat më pas kishin krijuar distanca midis jush. Gjatë gjysmës së parë të muajit do të prireni të drejtoheni lehtësisht me çështjet e së kaluarës, por duhet ta shmangni këtë skenar nëse nuk dëshironi të drejtoheni në vlerësime të gabuara dhe vendime të gabuara. Hyrja e Mërkurit dhe Diellit në shenjën tuaj të zodiakut në 20 dhe 22/8 respektivisht përuroni një periudhë të re me mundësi për një marrëdhënie të re – nëse jeni të lirë – por edhe mundësi për të përmirësuar atë ekzistues, nëse jeni të angazhuar. Një përbërës kryesor për sa më sipër do të jetë komunikimi i mirë dhe kjo është diçka për tu mbajtur mend.

Puna dhe Ekonomia: Cështjet e lidhura me punën do t’ju mbajnë të zënë gjatë gjithë muajit pasi ka shumë të ngjarë që të riktheheni në mendje gjërat që ju kanë ndodhur dhe ju shqetësojnë, kujtime të këndshme dhe mësime të mësuara në të kaluarën. E gjithë kjo do t’ju bëjë që të vlerësoni punën tuaj, mundësitë që ju janë dhënë, por gjithashtu të shihni se çfarë doni të ndryshoni dhe si mund ta arrini atë. Më 8/20, kur Mërkuri të hyjë në shenjën tuaj të zodiakut, do të krijojë kushte dhe mundësi të favorshme për ju që të zgjidheni për çështjet e përfitimit tuaj që lidhen me punën. Më 22/8 Dielli gjithashtu kalon në shenjën e Virgjëreshës dhe forcon aftësitë tuaja.Tani është koha e duhur nëse doni të punoni në mënyrë që të ndërtoni më tej imazhin tuaj profesional dhe të arrini njohjen që dëshironi.

PESHORJA

Gushti fillon në mënyrë dinamike dhe nuk përjashtohet mundësia për të ndryshuar disa plane që ishin planifikuar, veçanërisht nëse këto plane kanë të bëjnë me njerëzit e tjerë. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Luan-Ujori në 3/8 dhe këndi negativ që do të formohet me Uranin nga Demi, ju thotë të mos merrni asgjë të mirëqenë posaçërisht në fushën sentimentale, pasi duket se do të ketë surpriza! Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 është e dobishme për ju që dëshironi të zgjidhni një çështje që ka lindur me një mik. Deri në mesin e muajit duhet të jeni të kujdesshëm pasi duket se do të ketë një tendencë për të krijuar tensione dhe kjo është diçka që do të ndikojë negativisht në disponimin tuaj. Katrori i Marsit në Dash dhe Plutonit në Bricjap më 13/8 tregon që ju mund të takoni njerëz që do të jenë mjaft manipulues, diçka që mund të tendosë disponimin tuaj. Gjatë dhjetë ditëve të fundit të muajit, klima duket se ndryshon për mirë, pasi Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Leos në 19/8 ju thotë të përqendroheni te njerëzit, aktivitetet dhe gjërat që ju mbushin me gëzim dhe lini gjithçka që ju shqetëson për një kohë. Personat që do të jenë pranë jush do të jenë shumë mbështetës në planet tuaja dhe do të ndihmojnë në mënyrën e tyre për t’i realizuar ato.

Dashuria: Lëvizja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 ngjyros qëndrimin tuaj për këtë muaj dhe tregon se do të përqendroheni në imazhin e marrëdhënies tuaj. Duhet të jeni të kujdesshëm me këtë, pasi ka mundësi t’i kushtoni më shumë vëmendje asaj që duket sesa asaj që është në të vërtetë. Përqendrohuni te partneri juaj dhe jo te të tjerët pasi kjo mund të krijojë shumë probleme dhe tensione mes jush. Nëse jeni i lirë, është e mundur të bëni një njohje të re në mjedisin tuaj profesional, i cili do të ketë sfondin për t’u zhvilluar në një marrëdhënie personale. Dhjetë ditët e fundit të muajit mund të sjellin njohje të reja përmes njerëzve që janë në mjedisin tuaj miqësor. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit në 19/8 flet për një lidhje të re ose nëse tashmë jeni në një lidhje ju nxit t’i jepni përparësi aktiviteteve të përbashkëta me partnerin tuaj.

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj duket se do të ketë çështje profesionale që mund t’ju shkaktojnë shqetësim dhe duhet të keni shumë kujdes se si i trajtoni ato. Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 3/8 ju tregon se tani është një moment shumë i mirë për të përmirësuar imazhin tuaj profesional dhe për të arritur njohjen sociale që dëshironi. Eshtë e sigurt që do të bëni një përshtypje shumë të mirë për njerëzit me të cilët do të shoqëroheni në një nivel profesional dhe kjo mund të jetë arsyeja për një propozim të ri profesional. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës në 8/20 mund të krijojë shqetësime për çështje profesionale, por para se t’i lejoni ata të ndikojnë tek ju, duhet të mendoni nëse ato kanë një sfond ose nëse ato janë vetëm skenarë që ju bëni me mendjen tuaj.

AKREPI

Për ju Akrepë, Gushti është një muaj që do t’ju sjellë në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëz nga mjedisi juaj më i gjerë, miqësor dhe profesional dhe kjo do të jetë arsyeja që ju të njiheni më mirë me disa prej tyre. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Luan-Ujor në 3/8 dhe këndin negativ që formon Urani nga Demi me dritat e Hënës së plotë, tregon se do të ketë ndryshime në marrëdhëniet personale dhe profesionale dhe ndoshta në disa bashkëpunime. “Të tjerët” duket se po lëvizin temat për to dhe ju ftoheni të përshtateni me të dhënat e reja. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 tregon se në periudhën tjetër do të keni disa diskutime për çështje profesionale. Deri në mesin e muajit duhet të keni kujdes pasi duket se situata midis jush dhe njerëzve të caktuar do të jetë e tensionuar. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit në 19/8 sjell mundësi në fushën profesionale, e cila ju tregon se loja luhet akoma dhe kur ju jeni në të.

Dashuria: Këtë muaj duket se do t’i jepni përparësi fushave të tjera, me rezultatin se koha për jetën tuaj personale është mjaft e kufizuar. Nëse tashmë jeni në një lidhje, nuk duhet të lejoni që ankthi që mund të shfaqet, të ndikojë në sjelljen tuaj ndaj partnerit tuaj, pasi veprimi do të ketë reagimin e duhur.Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 përmirëson klimën në çështjet emocionale dhe krijon emocione të forta. Nëse jeni i lirë, është e mundur të takoni një person që vjen nga larg ose ka një perceptim krejtësisht të ndryshëm nga ju, diçka që do t’ju ngacmojë! Gjatë gjysmës së dytë të muajit do të keni më shumë mundësi të kaloni kohë në jetën tuaj personale, të kontaktoni me një person që ju intereson dhe të mësoni më shumë rreth tij. Mos prisni që gjërat të dalin vetë në çështje emocionale, pasi do t’ju duhet kontributi juaj.

Puna dhe Ekonomia: Puna do të jetë një përparësi për ju këtë muaj pasi Hëna e plotë që do të zhvillohet në 3/8 në aksin Luan – Ujor sjell karrierën në plan të parë. Gjatë gjysmës së parë të muajit, është e mundur të shihni sjellje nga njerëz që takoni në një nivel profesional, gjë që do t’ju habisë. Ju duhet të jeni të përgatitur për t’i trajtuar ato pa kompromentuar për të njëjtat sjellje, pasi kjo do të krijojë shumë probleme. Hyrja e Mërkurit në 8/20 në shenjën e Virgjëreshës dhe Diellit në të njëjtën shenjë dy ditë më vonë, tregojnë se detyrimet profesionale mund të jenë të mjaftueshme, por ju do të gjeni “aleatë” në to!

SHIGJETARI

Gushti mund të fillojë në një mënyrë shpërthyese për shkak të Hënës së plotë që do të zhvillohet në aksin Luan-Ujor në 3/8, por do të ketë mundësi për ju dhe në mënyrë të veçantë mundësi për të pasur një kohë të mirë. Gjatë dhjetë ditëve të para të muajit duhet të mbani në mend se mund të keni nevojë të ndryshoni disa nga planet tuaja, për shkak të detyrimeve të përditshme ose disa çështje të jashtëzakonshme që do të shfaqen. Fleksibiliteti është i nevojshëm për të mos prishur gjendjen tuaj të mirë, por edhe për të zgjidhur disa detyrime shtesë. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 tregon se një periudhë shumë e mirë fillon të kalojë kohë në komunikim, udhëtime dhe kontakte me gjëra të reja! Në mes të muajit, këndi negative që Marsi do të formojë në Dash me shumë yjet që ekzistojnë në Bricjap, ka shumë mundësi të krijojë nevoja më të mëdha financiare, prandaj përpiquni të bëni komandat tuaja më parë. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit në 19/8 përuron një periudhë që mund të sjellë një udhëtim ose një njohje të re që do të ndryshojë botëkuptimin tuaj. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës në 20/8 dhe të Diellit në të njëjtën shenjë në 22/8 ju tregon se tani është koha e duhur për të dhënë përparësi në çështjet që lidhen me punët e shtëpisë dhe familjes!

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 5/8 tregon se kjo gusht do të jetë shumë erotik për ju dhe aventurat romantike janë një skenar shumë i mundshëm, nëse ju takoni përfaqësuesit e lirë të shenjës suaj. Sidoqoftë, nëse po kërkoni diçka të qëndrueshme, duhet të keni kujdes, pasi gjysma e parë e muajit nuk është e përshtatshme për vendime dhe zgjedhje përfundimtare. Nëse tashmë jeni në një lidhje, një udhëtim me partnerin tuaj do të jetë jashtëzakonisht i dobishëm për ju dhe gjendjen shpirtërore. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit më 19/8 – me Marsin në Dash duke bërë një pamje të favorshme me të – mund të sjellë fillimin e një dashurie të re! Ajo që duhet të jeni të vetëdijshëm është mundësia e hapjes së shumë fronteve në të njëjtën kohë në jetën tuaj personale, pasi kjo do t’ju ndalojë dhe do të krijojë shumë konfuzion në të.

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj duket se jeni të vendosur të bëni pushime ose madje nuk mendoni aq shumë për punën, por kjo mund ta bëjë prezencën e saj të ndjehet me disa detyrime shtesë. Hëna e plotë që do të zhvillohet në aksin Luan-Ujor në 3/8 tregon trazira në programin që keni në mendje për shkak të detyrimeve profesionale. Fleksibiliteti do të jetë shumë i dobishëm në mënyrë që të jetë në gjendje të kryejë çështje pune, por edhe të ketë kohë të lirë! Deri në 19/8 situata mund të jetë pak stresuese përsa i përket çështjeve profesionale, por Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit më 19/8 tregon se do të lindin mundësi për ju. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës në 20/8 forcon aftësitë tuaja të negociatave dhe të komunikimit dhe ju ndihmon të zgjidhni më lehtë çështjet e punës.

BRICJAPI

Për ju Bricjapë, Gushti është një muaj që ju fton të vendosni përparësi, pasi nga njëra anë do të ketë mundësi që të argëtoheni duke bërë aktivitete që doni, por nga ana tjetër ka disa detyrime që nuk mund të shtyhen. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Luan-Ujor në 3/8 krijon shqetësime dhe mendime që ju stresojnë, si rezultat i të cilave nuk është e lehtë të ndjeheni të qetë. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 ju ndihmon për të zgjidhur çështjet financiare dhe për të zgjidhur detyrimet financiare, diçka që do t’ju japë frymë jo vetëm fondit tuaj, por edhe psikologjisë tuaj. Më 13/8, Marsi, i cili vazhdon udhëtimin e tij në shenjën e Dashit, formon një seri aspektesh joarmonike me poliesterin që ekziston në shenjën tuaj, duke krijuar presion, i cili ndoshta vjen nga çështje shtëpie dhe çështje familjare. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit në 19/8 është shumë e dobishme për disponimin tuaj dhe do t’ju motivojë të merreni me gjëra që ju frymëzojnë, por edhe të gjeni një zgjidhje për gjithçka që ju ka pushtuar gjatë muajit.

Dashuria: Muaji mund të fillojë me intensitet për ju pasi Hëna e plotë që do të zhvillohet në 3/8 do të sjellë në kujtimet e tanishme të së kaluarës, gjë që do të shkaktojë një pakënaqësi të përgjithshme. Nëse tashmë jeni në një lidhje, shmangni trajtimin e çështjeve që kanë kaluar, pasi këto mund të bëjnë presion ndaj partnerit tuaj në mënyrë që të jetë e lehtë të krijoni një përçarje midis jush. Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 është një rezultat pozitiv për ju, pasi do t’ju ndihmojë të rivendosni një atmosferë të mirë në marrëdhënien tuaj në rast mosmarrëveshjesh. Nëse jeni i lirë në gjysmën e dytë të muajit do të jetë më e lehtë t’i drejtoheni dikujt që ju intereson, por edhe të keni dikë në horizont i cili do të tërheq interesin tuaj! Hyrja e Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës dhe Diellit në të njëjtën shenjë përkatësisht në 20 dhe 22/8, krijojnë perspektiva shumë të mira për të filluar një marrëdhënie të re.

Puna dhe Ekonomia: Gushti është një muaj gjatë të cilit jeni thirrur të shlyeni detyrimet profesionale që keni lënë në pritje të muajve të mëparshëm dhe të shihni se si dëshironi të ecni përpara në fushën profesionale. Hëna e plotë që do të zhvillohet në 3/8 do të krijojë acarim për ju dhe nuk përjashtohet mundësia që t’ju bëjë të merrni vendime, të cilat do të “ziejnë”. Do të jetë mirë të shmangni skenarin e mësipërm pasi çdo gjë që bëni me impuls nuk do t’ju çojë në rrugën e duhur. Deri në mesin e muajit, ka të ngjarë të lindin çështje që lidhen me punën që do t’ju shqetësojnë, por nëse vendosni një qëllim, patjetër që mund t’i zgjidhni ato. Dhjetë ditët e fundit të muajit parashikohet të jenë më të rehatshme për ju dhe hyrja e Mërkurit dhe Diellit në shenjën e Virgjëreshës do të ndihmojë në këtë, pasi kjo do t’ju bëjë të shihni me një perspektivë krejtësisht të ndryshme, disa çështje profesionale!

UJORI

Për Ujorët, Gushti është një muaj që ka nevojë për vëmendjen tuaj dhe sigurisht nuk ka nevojë për vendime impulsive, veçanërisht nëse ato përfshijnë marrëdhënie ndërnjerëzore. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj (Luani-Ujori) në 3/8 dhe aspektin joharmonik me Uranin nga Demi, mund të krijojnë lehtësisht përballje edhe me të dashurit tuaj. Kushtojini vëmendje të veçantë çështjeve që lidhen me shtëpinë tuaj, pasi këto do të jenë të larta në “listën e mosmarrëveshjeve”. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 do t’ju shtyjë të negocioni disa çështje, por të jeni të kujdesshëm pasi në përpjekjen tuaj për të mos krijuar konflikte me të dashurit tuaj, ka shumë të mundësi që ta vendosni veten në vendin e dytë. Ekuilibri midis asaj që dëshironi dhe asaj që dëshironi të tjerët, qoftë personal apo profesional, është thelbësore për këtë muaj. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit në 19/8 do t’ju ndihmojë të bëni një fillim të ri në një marrëdhënie personale ose një bashkëpunim që ju intereson. Një parakusht për këtë është që ju tëkeni zgjidhur disa çështje, të cilat kanë qenë pengesë për ta në të kaluarën.

Dashuria: Marrëdhëniet tuaja ndërnjerëzore do të jenë një përparësi për ju këtë muaj dhe nëse tashmë jeni në një lidhje do ishte mirë të investoni kohë dhe vëmendje në të. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj në 3/8 do të sjellë në sipërfaqe polemika dhe nuk përjashtohet mundësia që ajo të japë “goditjen e lirë” në një marrëdhënie që ka qenë “duke hedhur shinat” për një kohë të gjatë. Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforres në 8/8 krijon rrethana të favorshme për të përmbushur një person që do t’ju tërheq interesin tuaj, në një vend ku jeni pothuajse çdo ditë! Ky vend ka shumë mundësi të jetë ambienti juaj i punës ose një dyqan që e frekuentoni. Gjysma e dytë e muajit është më e favorshme për ju pasi duket se do të gjeni një mënyrë për të qetësuar tensionet e periudhës së mëparshme. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit më 19/8 do t’ju shtyjë të merrni vendime të rëndësishme në lidhje me jetën tuaj personale dhe është e mundur të krijoni kushtet e duhura për një marrëdhënie të re.

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj ju fton t’i kushtoni vëmendje marrëdhënieve të biznesit dhe bashkëpunimeve, pasi është e mundur që të shfaqen të dhëna të reja në to. Hëna e plotë që do të zhvillohet në 3/8 mund të prishë disa marrëveshje, të cilat u diskutuan në periudhën e kaluar, por mos harroni se çdo pengesë vjen për mirë. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 do t’ju ndihmojë të zgjidhni më mirë disa negociata profesionale dhe të dilni fitimtare prej tyre. Mos harroni se ju duhet të dëgjoni intuitën tuaj pasi ajo do të jetë këshilltari juaj i vlefshëm edhe për çështje profesionale. Ai shmangi marrëveshje të reja deri në mesin e muajit pasi gjysma e dytë e gushtit duket se ka më shumë stabilitet.

PESHQIT

Gushti vjen me një humor posesiv dhe kjo do të shihet që në ditët e para të saj pasi Hëna e plotë që do të zhvillohet në aksin Luan-Ujor në 3/8 sjell ndryshime në jetën tuaj të përditshme. Ka shumë mundësi që të shfaqen detyrime të jashtëzakonshme ose që do të duhet të marrësh përsipër disa punë të njerëzve pranë jush, diçka që përveç se ju irriton, do të ndryshojë edhe planet që keni pasur. Mos lejoni që çështjet e përditshme të ndikojnë në gjendjen shpirtërore dhe të jenë një pikë konfrontimi me të dashurit tuaj. Më 5/8 hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanitdo t’ju ndihmojë të vendosni një detyrë dhe detyrime në klasë dhe të rregulloni më mirë jetën tuaj të përditshme. Ndryshimet klimatike në mënyrë drastike gjatë gjysmës së dytë të muajit dhe Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Luanit më 19/8 mund të sjellë një ndryshim pozitiv në punë, i cili mund të shoqërohet me një bonus. Hyrja e Mërkurit dhe Diellit në shenjën e Virgjëreshës në 20 dhe 22/8 respektivisht përuron një periudhë gjatë së cilës do të ketë lëvizshmëri në marrëdhëniet personale dhe emocionale.

Dashuria: Këtë muaj duhet të keni kujdes që të mos lejoni që çështjet e lidhura me punën të marrin rrugën mes jush dhe partnerit tuaj dhe të krijoni polemikë.Në rast se keni ndërmarrë disa përgjegjësi të përditshme së bashku, duhet të jeni po aq të kujdesshëm, pasi këto mund të krijojnë një atmosferë të çuditshme mes jush. Hyrja e Afërditës në shenjën e Gaforrja në 8/8 sjell mundësi për jetën tuaj personale dhe nuk përjashtohet mundësia që ajo të sjellë një dashuri të re! Gjatë gjithë muajit do të keni mundësi që lidhen me fushën romantike, por duhet të përqendroheni në atë që kërkoni, në mënyrë që të merrni vendimet e duhura. Hyrja e Mërkurit dhe Diellit në shenjën e Virgjëreshës në dhjetë ditët e fundit të muajit, krijoni periudha shumë të mira për të filluar një lidhje të re ose për të rinovuar një marrëdhënie që keni tashmë!

Puna dhe Ekonomia: Cështjet në lidhje me punën dhe jetën e përditshme në punë duket se janë shqetësuese të veçanta për ju që nga fillimi i muajit. Ka mundësi që të ketë disa ndryshime në çështje që ju keni rregulluar tashmë dhe kjo është diçka që do t’ju irritojë. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Luanit në 5/8 do t’ju ndihmojë të “zgjidhni” detyrimet profesionale. Deri në mesin e muajit, puna duket se ka disa kërkesa nga ju, të cilat duhet t’i shihni me një humor të mirë, përndryshe ato do të duken si një mal.

Gjatë gjysmës së dytë të muajit do të merrni një “frymë”, pasi duket se do të vendosni një klasë çështje që lidhen me punën. Pas 8/20 me hyrjen e Mërkurit dhe Diellit në shenjën e Virgjëreshës, ka shumë mundësi që të ketë një bashkëpunim të ri.