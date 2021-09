Një nxitje për më shumë motivim, shpenzime të mëdha apo një fillim i ri? Astrologu Li Larsson jep përgjigje për ato që thonë yjet për javën e 35-të vitit 2021, sipas shenjave të zodiakut.

Horoskopi javor që ju sjell më poshtë noa.al është i vlefshëm midis të hënës 6 shtator dhe të dielës 12 shtator 2021.

Dashi

Tema e kësaj jave: Energji.

Planeti Mars rrit energjinë tuaj fizike dhe tani ju përqendroheni në ditët aktive duke u marrë më shunë me ato që ju pëlqejnë. Nuk do të ketë shumë momente të fjetura!

Më e mira e javës: Jeta sek.suale.

Më e keqja e javës: Puna.

Këshillë: Planifikoni kohën tuaj të lirë.

Demi

Tema e kësaj jave: Intensitet.

Ndikimi i planetit Uran është intensiv dhe me dëshirë të fortë. Tani mund të shmangeni me lehtësi nga gjëra që ju bezdisin dhe këtë mund ta realizoni si me fjalë ashtu dhe me veprime. Kujdes mos bëni diçka për të cilën pendoheni…

Më e mira e javës: Një marrëveshje.

Më e keqja e javës: Sherri.

Këshillë: Ndaluni.

Binjakët

Tema e kësaj jave: Ngrihuni.

Jupiteri dhe Venusi në dyshe shtrat për një ngritje ekonomike. Nëse jeni beqarë, mund të bini në dashuri me një person të pasur! Mund të jetë e volitshme për të aplikuar për një punë të re.

Më e mira e javës: Një fitore.

Më e keqja e javës: E enjte.

Këshilla: Vini “bast” dhe fitoni.

Gaforrja

Tema e kësaj jave: Të papërshkueshëm nga goditjet.

Me Mërkurin dhe Marsin në udhëtim, do të jeni të orientuar drejt qëllimit dhe vendosmëria juaj do të jetë e dukshme. Mund të merrni ndonjë goditje gjatë rrugës, por do të ngriheni menjëherë. Kjo është fytyra e vërtetë e fitimtarit!

Më e mira e javës: Kokëfortësia.

Më e keqja e javës: Përplasjet.

Këshillë: Qëndroni të fortë.

Luani

Tema e kësaj jave: Çdo gjë në vendin e vet.

Orbita e Jupiterit është me fat për shumë njerëz në shenjën e Luanit. Disa kënaqen me argëtimin dhe ia dalin ta bëjnë menjëherë. Por të tjerët duhet të punojnë pak më shumë për momentet e arta. Megjithatë, mos u dorëzoni.

Më e mira e javës: Kontakt sy më sy.

Më e keqja e javës: Xhelozia.

Këshillë: Shfrytëzoni shanset.

Virgjëresha

Tema e kësaj jave: Puna.

Yjet sugjerojnë një javë të vështirë me shumë çështje pune që ju duhet të përballeni. Kaloni sa më shumë kohë me dashurinë tuaj, mos kurseni puthjet dhe merrni energjinë që ju nevojitet.

Më e mira e javës: Sytë flirtues.

Më e keqja e javës: E papritura.

Këshillë: Bëni ca pushime.

Peshorja

Tema e kësaj jave: Kapuç.

Peshoret tunden lehtësisht nën ndikimin e planetit Pluton. Ju jeni të nxehtë kur investoni te partneri/ja dhe koprrac në të njëjtën kohë kur nuk doni të jepeni gjithë kohës. Ndaj, mund të ketë trazira në sferën e dashurisë…

Më e mira e javës: Do të…

Më e keqja e javës: Sarkazma.

Këshilla: Pak së bashku.

Akrepi

Tema e kësaj jave: Shkëlqimi.

Venusi e bën javën emocionuese, takohuni njerëz të mirë dhe mund të përfundoni në një lidhje. Djem apo vajza, e njëjta këshillë: Vishuni me të zeza nëse doni të maksimizoni pamjen tuaj sek.si dhe pak magjike!

Më e mira e javës: Mbrëmjet.

Më e keqja e javës: E Mërkurë.

Këshilla: Guxoni më shumë.

Shigjetari

Tema e kësaj jave: Bujaria.

Ndikimi i Jupiterit është një element bujar dhe pozitiv gjatë javës tuaj. Sigurohuni që të merrni atë që dëshironi e ndoshta dhe pak më shumë. Vetëm atëherë do të ndjeni se jeni të lumtur dhe do të doni ta ndani atë me të tjerët…

Më e mira e javës: Bashkësia.

Më e keqja e javës: atekat e të tjerëve.

Këshillë: Argëtohuni si një mbret.

Bricjapi

Tema e kësaj jave: Telashe me duzinë.

Ndikimi i hënës ju bën të trazuar dhe mund të merrni për kot fare lehtë. Për më tepër jeni mësuar të merrni mbi kurriz barrën e të tjerëve pa menduar shumë se si do t’ia dilni. Por kini kujdes, nuk duhet të bindni kaq shumë veten se ju jeni zgjidhja për gjithçka…

Më e mira e javës: Miq të vërtetë.

Më e keqja e javës: Stresi.

Këshillë: Gjeni kufirin e gjërave që bëni.

Ujori

Tema e kësaj jave: Shpikje.

Orbita e Venusit ju hap sytë për gjithçka që nuk ndihet e zakonshme dhe e shurdhër, duke kuptuar se disa gjëra janë dhe mund të bëhen më shkëlqyese dhe magjike. Nëse organizoni një festë, kjo mund t’i befasojë të gjithë!

Më e mira e javës: Fantazi.

Më e keqja e javës: Shumë shpenzime.

Këshillë: Përdorni ngjyra në jetën tuaj.

Peshqit

Tema e kësaj jave: Më avash.

Ndikimi i rreptë i Saturnit lë gjurmë në shenjën tuaj zodiakale. Do të arrini të kuptoni se duhet të jeni efikas dhe të punoni me gjithë kapacitetin tuaj nëse doni të merrni një pagë më të arsyeshme për punën që bëni.

Më e mira e javës: Vetëbesimi.

Më e keqja e javës:

Këshilla: Jepini përparësi.