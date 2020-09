Dashi

Dashuria: Punoni shumë në ndjenjat tuaja, në mënyrë që të keni gjithmonë një ide të qartë se çfarë ndjeni ndaj njerëzve përreth jush . Nëse jeni mjaft i sinqertë, nuk duhet të keni ndonjë problem. Çiftet do të kenë disa momente relaksi, veçanërisht gjatë javës së rikuperimit. Sidoqoftë , gjithmonë mund të përpiqeni të rikuperoni dhe të jeni më të vetëdijshëm për mangësitë tuaja. Beqarët nuk do të dëshirojnë të tregojnë shumë nga personaliteti i tyre, pasi ende nuk kanë ndjenja pozitive për njerëz të caktuar.

Puna: Gjatë këtyre shtatë ditëve, vështirësitë janë të mundshme me punën që duhet të përfundoni brenda javës së punës. Ju do të duhet të kërkoni ndihmë pasi nuk do të jetë e lehtë.

Financat: Gjatë javës do të shijoni lajme ose një ngjarje nga një distancë e shkurtër, e lidhur në një farë mënyre me paratë. Java sjell sukses në para dhe çështje materiale për ata që kanë lindur nën shenjën e Dashit.

Demi

Dashuria: Në ditët në vijim, duhet të konsideroni të punoni për t’i bërë marrëdhëniet tuaja emocionale dhe personale më të shkëlqyera në përgjithësi. Çiftet nuk do të kenë kërkesa të mëdha nga partneri, por ata pak do të duhet të respektohen siç duhet. Ju nuk mund të shkoni shumë gjatë me fjalime të caktuara. Beqarët do të duhet të lëvizin shumë, për të ndryshuar shpesh shoqëri dhe kurrë të mos qëndrojnë ende në të njëjtin vend. Kjo sigurisht që do të lehtësojë ca më shumë njohuri.

Puna: Nëse keni lindur nën shenjën e Demit, keni një javë të ngarkuar dhe stresuese para jush. Shmangni ndarjen e informacionit pa e kontrolluar atë, pasi ka të ngjarë të përhapni lajme të rreme këtë javë.

Financat: Nëse angazhoheni për zgjidhjen e dokumenteve financiare, kjo do të jetë një procedurë e gjatë që do të zgjasë më shumë.

Binjakët

Dashuria: Ju keni shprehur nevojën për t’u shkëputur nga njerëzit, vetëm për t’i gjetur përsëri pas dy ditësh. Ju provoni se jeni të shkëputur dhe të ftohtë, pasi keni nevojë për një konfirmim prej tyre. Prandaj çiftet do të përjetojnë një moment që mund të jetë shumë më i vështirë për partnerin, i cili nuk do i kuptojë shumë qëllimet tuaja. Ju gjithashtu mund të përpiqeni të shpjegoni vetveten, një herë. Beqarët do të preferojnë të zgjedhin njerëz gjithmonë të gëzuar , për të sjellë në shoqërinë e tyre, por nuk do të ndiejnë nevojën të thellohen shumë me ndjenjat. Gjithçka do t’i lihet rastësisë.

Puna: Nëse keni lindur nën shenjën e Binjakëve këtë javë do të përjetoni ngjarje që do t’ju ngarkojnë me optimizëm për të ardhmen.Ju ndoshta do të merrni oferta të ndryshme dhe informacione të rëndësishme për ju gjatë këtyre shtatë ditëve. Do të keni mundësinë të realizoni mundësi të reja të favorshme që do të lindin për ju.

Financat: Gjatë javës do të keni biseda me të afërmit ose do të angazhoheni në veprime specifike të natyrës financiare me ta.Është e mundur të merrni para ose të rregulloni një dokument financiar me një person nga rrethi juaj i të afërmve.

Gaforrja

Dashuria: Kurdoherë që dëshironi të përjetoni ndonjë emocion të ndryshëm nga zakonisht , do të përpiqeni të shpëtoni nga rutina juaj. këtë javë do të lehtësoheni shumë, për shkak të klimës së relaksuar. Çiftet do të duhet të jenë shumë më të durueshëm , pasi do të ketë mospërputhje në qëndrimet tuaja . Partneri do të bëjë më të mirën, por jo gjithmonë do të jetë në gjendje të kuptojë se çfarë të bëjë. Nga ana tjetër, beqarët do të gjenden në situatën më të mirë , pasi do të jenë në gjendje të frekuentojnë lirisht më shumë njerëz në të njëjtën kohë, pa u dashur të ndihen fajtorë. Sidoqoftë, do të ketë disa qasje interesante.

Puna: Gjatë javës do të ketë një konflikt ose mosmarrëveshje mbi një pronë që ju ose dikush në familjen tuaj zotëron. Disa nga momentet e rëndësishme në punën tuaj do të ketë lidhje me klientët ose partnerët e biznesit nga një lokalitet tjetër.

Financat: Çështjet financiare gjatë javës do të përmirësohen. Duhet të jeni më shumë dorështrënguar kur vjen puna tek shpenzimet e panevojshme. Kur është e nevojshme, jini më të durueshëm ose më proaktivë, por jo mbizotërues.

Luani

Dashuria: Do të jeni shumë rehat me disa njerëz, të cilët zakonisht nuk ju interesojnë shumë. Kjo do të thotë që shijet tuaja kanë filluar të ndryshojnë, ose që ju jeni bërë i vetëdijshëm për shumëllojshmërinë e disponueshme. Çiftet do të përpiqen të jenë shumë më pa kompromis me partnerin e tyre, por nëse luftimet bëhen shumë, padyshim që ata do të përfundojnë duke luftuar. Ju nuk keni nevojë për të tani. Beqarët do të ndjekin një rrugë krejtësisht tjetër sesa në të kaluarën, duke përmbushur favorin e njerëzve para tyre dhe ky është një plus i madh.

Puna: Nëse keni lindur nën shenjën e Luanit, keni një javë përpara jush në të cilën do të angazhoheni në angazhime të ndryshme profesionale, takime biznesi, duke kërkuar një punë të re, promovimin e një produkti ose aktiviteti të ri, etj.

Financat: Java do të jetë e kënaqshme me rezultatet e suksesshme të karrierës ose biznesit bazuar në veprimet dhe punën e bërë gjatë disa javëve dhe muajve të fundit.

Virgjëresha

Dashuria: Ju nuk do të jeni shumë të menduar për dashurinë këtë javë sepse do të keni shqetësime të tjera. Sidoqoftë, është normale që ata përreth jush do të kërkojnë vëmendje dhe ju do të duhet ta jepni atë, ndoshta më me druajtje. Çiftet me siguri do të gjejnë një mënyrë për t’u marrë vesh pavarësisht nga vështirësitë dhe do ta përqendrojnë marrëdhënien e tyre në ndershmëri dhe besnikëri më shumë se gjithçka tjetër. Do të ketë momente të tjera më të lumtura.Beqarët nuk do dëshirojnë të dalin shumë nga ekuilibri me disa njerëz që sapo kanë takuar, por edhe ata që janë lidhur për një kohë me një person të caktuar nuk do të dëshirojnë të japin siguri të tepruar.

Puna: Do të jeni me fat këtë javë, por sharmi juaj personal dhe aftësia juaj për të komunikuar në mënyrë diplomatike me njerëzit e tjerë do të luajnë një rol të rëndësishëm në punët tuaja. Në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të impresiononi partnerë të rinj biznesi ose biznesi, klientë, të njohur të rinj dhe të tjerë.

Financat: Do të jeni me fat këtë javë, por sharmi juaj personal dhe aftësia juaj për të komunikuar në mënyrë diplomatike me njerëzit e tjerë do të luajnë një rol të rëndësishëm në punët tuaja. Do të gëzoni të ardhura të mira në familjen tuaj ose dikush nga rrethi juaj i të afërmve do të kontribuojë një shumë të mirë parash në buxhetin e familjes tuaj.

Peshorja

Dashuria: Jini krenarë për marrëdhëniet tuaja emocionale sepse është mënyra e vetme për të mos humbur në trishtimin e panevojshëm. Ju gjithmonë mund të bëni më mirë, të jepni më shumë dhe të jeni më të lumtur. Kjo është ajo që ju duhet të mbani në mend. Çiftet me siguri do të përjetojnë një moment paqëndrueshmërie për shkak të disa dyshimeve ose vështirësive për shkak të një risie që ju nuk mund ta pranoni me dëshirë. Në fund të fundit, megjithatë, do të duhet të gjejmë një rrugë të mesme. Beqarët do të gjejnë mënyra që të kënaqen me ndonjë argëtim, pasi do të kenë vërtet nevojë për të. Një interes i madh mund të krijohet rreth tyre, por nuk do të ketë pagesa të mëdha.

Puna: Në punën tuaj, komentet ose veprimet e kolegëve ose klientëve mund të jenë shkak për tension. Mosmarrëveshjet nuk do të çojnë në një armëpushim.

Financat: Burrat do të përqendrohen në stabilizimin e financave të tyre personale ose familjare. Mundësia për të kërkuar një punë të re ose shtesë është shumë e lartë.

Akrepi

Puna: Nëse keni lindur nën shenjën e Akrepit, përdorni këtë javë për të rivlerësuar veprimet dhe arritjet tuaja deri më tani. Mendoni me kujdes për përvojat tuaja (sukseset dhe dështimet) nga fillimi i vitit deri në këtë periudhë (mesi i shtatorit).

Financat: Burrat do të përqendrohen në punët e tyre profesionale dhe të biznesit. Keni qëllime dhe plane dhe do të investoni energji dhe burime në realizimin e tyre.

Shigjetari

Dashuria: Një thënie e famshme tha që Caval i dhuruar nuk duket në gojë, prandaj mos e bëj vetë këtë javë. Nëse vjen më shumë lumturi, thjesht e mirëpres atë. Mos pyesni veten nga ka ardhur apo pse ju është dhënë. Çiftet do të përpiqen me një lëvizje të shpejtë të bishtit për të bërë të lumtur njëri-tjetrin, ose për të kompensuar të metat që kishin çuar në diskutime. Do të jetë një lëvizje shumë e zgjuar, por me siguri do të jetë më e mira për të dy ju. Beqarët do jenë shumë të gëzuar dhe do të përpiqen të dalin në pjesën më të madhe të javës . Nëse gjeni disa miq të gatshëm për të festuar, ky projekt me siguri do të paguajë. Bashkëshorti gjithashtu mund të presë.

Puna: Bisedoni me njerëz që mendoni se janë të rëndësishëm për planet dhe qëllimet tuaja. Mos e injoroni mendimin ose këshillën e tyre. Merrni parasysh, vlerësojini dhe vendosni nëse do të përfitoni prej tyre.

Financat: Nëse keni lindur nën shenjën e Shigjetarit, kjo javë do të jetë një mundësi interesante për të përmirësuar të ardhurat tuaja, për të investuar kohën tuaj të lirë në aktivitete që mund t’ju sjellin para shtesë. Burrat do të kenë angazhime në lidhje me dokumente ose para, të cilat do të kenë të bëjnë me njerëz ose institucione nga një qytet ose vend tjetër.

Bricjapi

Dashuria: Mos i bëni vetes shumë pyetje të pakëndshme këtë javë, ju mund të mos dini si të jepni një përgjigje dhe të mos gjeni askënd që t’ju japë juve . Me siguri do të jetë më mirë të reflektojmë, por pa rënë në banalitet. Çiftet do të mbajnë një profil të ulët, pa shkëmbyer efuzione ose mirësi të veçanta, por kjo nga një këndvështrim i caktuar do të jetë më mirë, sepse nuk do të provokojë pritje ose iluzione nga të dyja palët. Beqarët do të dëshironin të sqaronin situatat me një person të veçantë, por në shumicën e rasteve nuk do të jenë në gjendje. Dikush mund të lihet me një dyshim për një kohë të gjatë. Ndoshta do të ishte më mirë të vazhdonim tutje.

Puna: Nëse keni lindur nën shenjën e Bricjapit, keni një javë përpara jush në të cilën do të dëshironi të bëni progres në planet që lidhen me zhvillimin tuaj si një person ose një profesionist. Shumica prej jush do të ndihet i sigurt se keni ndërtuar bazën e nevojshme për këtë. Çështjet dhe shqetësimet e pazgjidhura janë ende të mundshme, të cilat ende qëndrojnë pezull në ajër, duke pritur kohën e tyre të favorshme për zgjidhjen dhe përfundimin.Gjatë kësaj jave do të jetë shumë e rëndësishme të jeni në gjendje të organizoni punët tuaja siç duhet.

Financat: Nëse do të merreni me çështje serioze financiare, mbani nën vëzhgim veprimet tuaja këtë javë dhe mos bëni një gabim ose përpjekje për manipulim dhe mashtrim.

Ujori

Dashuria: Nëse me të vërtetë e doni dikë, këtë javë do të jetë më mirë ta tregoni me vepra sesa me fjalë. Kush jeni përpara mund të jetë një person shumë më konkret se ju dhe të mos jetë i kënaqur me abstraktësinë për të cilën jeni të aftë. Çiftet, nga ana e tyre, do të përpiqen të vendosin një ton, për të gjetur disa aktivitete rekreative për të bërë së bashku, edhe pse mund të ketë grindje ose diskutime që do të zgjasin për disa ditë. Beqarët nuk i lejojnë miqtë e tyre t’i ndihmojnë, kështu që nëse kanë një problem emocional për të zgjidhur, ata do të përpiqen ta bëjnë vetë. Megjithatë, kjo është një shenjë e mbylljes dhe për këtë arsye e jo-pozitivitetit. Tani për tani, ju thjesht mund të keni nevojë për dikë përreth.

Puna: Nëse keni lindur nën shenjën e Ujorit, këtë javë do të keni një kohë të favorshme për të punuar me dokumente, për të kontaktuar përfaqësuesit e një institucioni juridik ose gjyqësor dhe më shumë.Ka shumë të ngjarë që të jeni të lumtur me lajme ose një ofertë që paralajmëron një ndryshim interesant në të ardhmen në jetën tuaj.

Financat: Më në fund do të mund të bëni shpënzimet që kishit menduar. Por duhet të tregoheni të kujdesshëm, mos shpenzon për gjërat e panevojshme.

Peshqit

Dashuria: Mundohuni t’i afroheni të gjithëve në një mënyrë më paqësore këtë javë, pasi cilësia e marrëdhënieve tuaja do të varet nga kjo pikë dhe tejkalimi i disa vështirësive mund të jetë thelbësore për të ardhmen tuaj së bashku. Çiftet do të kenë gjithashtu disa vështirësi fillestare, veçanërisht kur përballen me probleme në lidhje me jetën e përditshme, të përbashkëta ose jo. Megjithatë, me kalimin e ditëve, duhet të arrihet një ekuilibër perfekt, rezultati i angazhimit të të dyve.Beqarët do të zgjedhin më shumë liri, të cilave mund t’u jetë mohuar në të kaluarën. Disa ngjarje ose marrëdhënie të shkurtra mund të kenë çuar në mbyllje sesa në hapje.

Puna: Nëse keni lindur nën shenjën e Peshqve, keni shtatë ditë punë dhe përpjekje përpara, përmes të cilave do të jeni në gjendje të arrini rezultatet e dëshiruara. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të jetë e rëndësishme të mos shqetësoheni për kërkimin e ndihmës dhe mbështetjes nga njerëz të besuar ose të aftë.Është një ide e mirë të shmangni ndarjen e planeve tuaja personale, familjare ose profesionale me këdo.

Financat: Burrat do të ndjehen të shqetësuar dhe nervozë për çështjet financiare, pasi në këtë fazë do të jetë e vështirë për ju të parashikoni të ardhmen tuaj.