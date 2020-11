Demi

Ndërsa do të jeni shumë të zënë me menaxhimin e Jupiterit dhe Saturnit me çështjet e tyre praktike, mos harroni t’i kërkoni Venusit, planetit tuaj, një dorë për ndjenjat e për çështjet e zemrës. Viti 2021 premton të jetë intensiv, por interesant, ndoshta sepse Venusi nuk do të ndalet kurrë, domethënë nuk do të dorëzohet para ngjarjeve. Prandaj mënyra juaj e të dashuruarit do të jetë vendimtare, e sigurt, gjithmonë e gatshme për t’u përfshirë. Venusi do të jetë veçanërisht miku juaj në janar, mars, në gjysmën e parë të majit dhe gjithashtu në verë, me pak fjalë, për një kohë të gjatë. Marsi do të jetë një aleat i mirë deri në fillim të marsit, majit dhe më pas në gusht. Datat më të mira për të falur dashuri do të jenë ato të 11 majit dhe 19 nëntorit.

Binjakët

Për të kuptuar nëse 2021-shi do të jetë një vit i rëndësishëm (dhe me fat) në dashuri, thjesht shikoni Jupiterin, i cili është ylli që përshkruan më mirë afeksionet tuaja. Në mes të majit dhe më pas nga fundi i korrikut, janë momentet kur punët e zemrës ndoshta do të jetë më të lehta dhe do të keni më shumë fat. Mërkuri, planeti juaj, do të kalojë një pjesë të mirë të vitit mes shenjave miqësore duke ju bërë të ndiheni shumë të fortë, gjithmonë të gatshëm për të përjetuar dashuri, sfida e ndjenja. Afërdita do t’ju sjellë shumë ëmbëlsi në shkurt, maj dhe në pjesën e dytë të gushtit. Ndërsa datat e 26 majit dhe 10 qershorit do t’ju bëjnë vërtet protagonistë të marrëdhënieve që po përjetoni.

Gaforrja

Ju keni shumë nevojë për lehtësira, njerëz dhe situata që thonë “po”, që nuk krijojnë probleme për mënyrën e të shprehurit të ndjenjave. Për një kohë të gjatë, Jupiteri dhe Saturni (kundër) ju kanë penguar të përjetoni shumë gjëra. Edhe yjet do të binden se meritoni më shumë, si pasojë nuk do të keni më punë me kundërshtime, sepse Jupiteri do t’ju ndihmojë të rriteni, duke sjellë fat për realizimin e ëndrrave tuaja dhe në ambiciet sentimentale. Momentet më të mira? Nga 24 qershori deri më 10 korrik, edhe pse yjet duke filluar prej mesit të janarit do t’ju japin një dorë në çdo vendim në çift që do t’ju duhet të merrni.

Luani

Saturni është kundër, por kjo nuk do të thotë që jeni të privuar nga ndenjat dhe dashuria përgjatë këtij viti. Gjatë 2021-shit, do të keni mundësinë të përcaktoni më mirë pozicionin tuaj në një marrëdhënie, duke u përpjekur ta konsolidoni atë. Ose, nëse nuk e doni këtë gjë, do të kuptoni që ka ardhur koha për të thënë lamtumirë. Erotizmi dhe pasionet do të jenë të pranishëm nga mesi i qershorit deri në fund të korrikut, falë kalimit të Marsit në Luan. Ndërsa Venusi siguron ëmbëlsi dhe përkëdhelje midis marsit dhe prillit dhe pastaj përsëri në korrik. Lajme të reja dhe disa përmirësime do të ndodhin në mes të shkurtit (ose pak më parë) dhe në javën e parë të gushtit.

Virgjëresha

Jupiteri do të lëvizë dhe kjo do të thotë që dikush, në muajt e ardhshëm, do të vendosë të gjejë guxim dhe pasion, të jetojë gjithçka më mirë, madje edhe ndjenjat. Vëzhgoni Jupiterin veçanërisht nga mesi i majit deri në fund të korrikut (sidomos nëse keni lindur në gusht), pozicionimi i tij mund t’ju sjellë një tension ose konfrontim me partnerin tuaj. Për fat të mirë, Afërdita do ta zbusë vitin tuaj nga mesi i prillit deri në mes të majit dhe më pas nga 23 korriku deri në gusht, ndërsa erosi do të jetë i pranishëm së bashku me Marsin në janar dhe shkurt. Datat që favorizojnë punët e zemrës për Virgjëreshën do të jenë ato të mesit të marsit dhe fundit të shtatorit. Takime pranverore parashikohen, ndërsa zgjedhjet dhe vendimet do të merren me mbërritjen e vjeshtës.

Peshorja

Edhe për shenjën tuaj, 2020-a sigurisht nuk ishte shumë e mirë: pozicionimet dhe kundërshtimet shpesh i bënin marrëdhëniet paksa të tensionuara. Tani ju keni një dëshirë të madhe për të shkuar më tej, për të hedhur hapa në vijim. Jupiteri dhe Saturni do t’jua bëjnë gjithçka më të lehtë, argëtuese dhe të këndshme. Me pak fjalë, do të ndiheni më të sigurt dhe të aftë për të jetuar plotësisht një ëndërr. Marsi do të bëjë që të ndiheni më afër pasioneve, sidomos në muajt mars, prill dhe tetor. Më në fund, periudhat e mesit të prillit dhe fundit të tetorit janë shumë të favorshme për zemrën.

Akrepi

Ju mund të përfitoni nga pozicionimet e Saturnit dhe Jupiterit (ky i fundit vetëm pjesërisht), së bashku me lëvizjet gjithmonë të drejtpërdrejta të Venusit dhe Marsit, për të vendosur më në fund të sqaroni marrëdhëniet, me mënyrën tuaj të trajtimit dhe jetesës së një marrëdhënieje. Jupiteri, megjithatë, do të jetë shoku juaj nga mesi i majit deri në fund të korrikut dhe do të jetë një ndihmë e fortë, e rëndësishme, diçka që do t’ju lejojë të kaloni një kohë shumë argëtuese, me emocione që do të shpërthejnë. Marsi do t’ju japë një dorë sidomos në qershor, korrik dhe pastaj përsëri në dhjetor, periudha në të cilat do të keni nevojë. Nga ana tjetër, Venusi do të bëjë të takoheni me dashurinë në mars, prill, korrik dhe tetor.

Shigjetari

Do të duhet të komunikoni më shumë, të bini në sy, të vëzhgoheni ndërsa lëvizni midis dashurive dhe tundimeve. Jupiteri, deri në mes të majit, do t’ju shërbejë pikërisht për këtë, për të mos bërë gabime me qëndrimet, me lëvizjet dhe iniciativat e lidhura me zemrën. Mundohuni të besoni në veten tuaj, të jeni më të sigurt për pamjen tuaj. Pozicionimi i Marsit do t’ju ndihmojë. Merrni parasysh se Mërkuri do t’jua vështirësojë punët me dashurinë, ndërsa gjithçka do të shkojë shumë më mirë deri në mes të marsit dhe pastaj në verë. Mos harroni Hënën e Re më 10 qershor, sepse kjo do të jetë një kohë e veçantë për takime.

Bricjapi

Gjithçka lëviz në shtëpinë e dytë, atë të gjërave praktike, konkrete, për këtë do të keni një qasje shumë më fizike me të tashmen, me vitin tuaj. Sidoqoftë, dashuria me siguri do të ketë diçka interesante për t’ju treguar deri në ditët e para të marsit dhe më pas nga fundi i korrikut deri në mes të shtatorit. Venusi, me ëmbëlsinë e tij, do të përpiqet të ngjyrosë zemrën tuaj në janar, në maj dhe më pas nga fundi i korrikut deri në mes të gushtit. Me pak fjalë, në ato periudha do të jeni më romantikë se zakonisht. Periudha që do t’ju sjellë fat në çift është në mes të janarit. Do të gjykoni më mirë një situatë të çështjeve të zemrës rreth 10 korrikut.

Ujori

Gjithçka është e mundur kur shenja jonë është shenja më me fat e vitit. Fakti është, të dashur Ujorë, që Jupiteri dhe Saturni do të bashkohen (ata e bëjnë këtë gjë çdo 20 vjet) menjëherë pranë jush, me efekte të pashmangshme edhe në jetën tuaj në çift. Ju keni nevojë të rriteni, të zhvilloheni, t’u jepni jetë dhe formë marrëdhënieve që kanë rëndësi. Do të jeni të sigurt për atë që dëshironi me të vërtetë, me disa hezitime të mundshme vetëm nga fundi i majit deri në mes të tetorit, kur Saturni do të jetë në prapavijë. Marsi do të ndezë pasione të reja në pranverë dhe vjeshtë. Venusi do t’ju japë aq shumë ëmbëlsi në shkurt, maj dhe nga mesi i gushtit deri në mes të shtatorit. Hëna favorizon një ndodhi të rëndësishme në shkurt dhe gusht.

Peshqit

Në pjesën qendrore të vitit 2021, do të jeni në gjendje të mbështeteni në një forcë speciale, në një siguri që nuk është shumë e zakonshme. Mërkuri do të jetë aty për t’ju kujtuar periudhat kryesore kur duhet të fokusoheni te ndjenjat: nga fillimi i majit deri në mes të korrikut nuk duhet të neglizhoni emocionet e atyre që doni. Ndërsa nga fillimi i janarit deri në mes të marsit çështjet e zemrës nuk do të jenë shumë të rëndësishme. Venusi do ta bëjë bashkëjetesën të bukur në muajt mars, qershor dhe pastaj përsëri në shtator. Marsi do të ndezë pasionet në maj dhe nëntor. Më në fund, Hëna e mesit të marsit dhe fillimit të shtatorit do të favorizojë takimet.