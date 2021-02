Dashi

Dashuria: yjet stimulojnë dhe gjallërojnë ditët tuaja që do të jenë unike, argëtuese, plot emocione të papritura. Me partnerin/en, do të përjetoni momente të përfshirjes intensive dhe përmbushjes emocionale. Shën Valentini do të jetë paqësor, dhe pa grindje. Për beqarët, do të ndodhë që të takojnë njerëz të ndryshëm nga të cilat mund të ndodhin edhe ndryshime. Instinktivë dhe spontan, në një diskutim, do ti thoni gjërat në fytyrë. Edhe pse shumë e fortë, ju do të vlerësoheni për spontanitetin tuaj.

Puna: mendja është e gatshme të reagojë ndaj stimujve që vijnë nga jashtë dhe nëse do të ketë vështirësi, do të jeni në gjendje t’i zgjidhni ato në mënyrën më të mirë. Do të jetë një javë shumë e ngarkuar. Megjithatë, ngadalë po fitoni terren. Rruga është ende e gjatë dhe e papërshkueshme. Duke gjykuar nga fluksi i planetëve në sektorin profesional, të gjitha propozimet e reja janë të mundshme, veçanërisht për ata që presin një promovim. Ndryshime të pritshme në detyra dhe lajme të mira.

Demi

Dashuri: Shkurti me të vërtetë është një muaj plot me surpriza emocionuese. Nëse prisni një konfirmim nga të dashurit tuaj këtë javë, ju nuk do zhgënjeheni! Ata që kanë dalë nga një histori dashurie, do të përpiqen të harrojnë. Jashtë, miqtë e të afërmve do t’ju gjejnë ndryshe, të gatshëm për të hedhur në harresë ata që ju kanë bërë të vuani. Nuk do të jetë e lehtë për ta bërë këtë, por me “angazhimin” e duhur, do të keni sukses. Beqarët, do të jetojnë ditë të lumtura. Kupidi godet me njerëz të “kundërt”: në disa ditë, do të ecni bashkë në rrugën e grindjes, në të tjerat, atë të tërheqjes.

Puna: qëllimet tuaja janë të forta dhe të arritshme. Në zyrë, me kolegë dhe bashkëpunëtorë, do të jeni të drejtpërdrejtë dhe të shpejtë dhe kjo do t’ju çojë në ekspozimin e ideve në mënyrë të qartë dhe lineare. Në qiellin tuaj, karriera juaj është gjithnjë në qendër të vëmendjes, testuar nga teste të vështira, disa prej të cilave do të jenë shumë stresuese dhe do të shkaktojnë ankth dhe bezdi. Për të mbrojtur veten nga pasojat e mundshme, qëndroni të fokusuar të mos dukeni të shpërqendruar. Ka ende zhvillime që duhet të analizohen me kujdes. Është një kohë e mirë. Të pavarurit do të marrin ftesa shumë të mirëpritura, falë të cilave do të jenë në gjendje të zgjerojnë kontaktet dhe të bëjnë miqësi premtuese.

Binjakët

Dashuria: yjet japin takime emocionuese, të cilat do të ndriçojnë gëzimin tuaj dhe pasionin. Venusi, mund të shkaktojë disa trazira në çift, megjithatë do të gjeni mirëkuptim me të dashurin/ën tuaj. Do të ketë çështje shumë të mprehta që do të sjellin divergjenca shumë të bezdisshme që do të luftoni për ti zgjidhur. Horoskopi, megjithatë, ju shtyn të mos hiqni dorë. Pavarësisht nga keqkuptimet, tërheqja, dëshira për të bërë paqe, për të gjetur pika të përbashkëta do të jetë shumë e fortë … Dhe kjo, do të heshtë të gjitha ankthet! Zemrat e vetmuara, për të larguar dyshimet dhe hutitë për një miqësi të lindur kohët e fundit, do të duhet të shkojnë thellë në atë që shkakton shqetësim.

Puna: nevojat e paplotësuara dhe tensionet emocionale që karakterizuan muajin e kaluar janë të gatshme të japin rrugën për stabilitetin, sigurinë, dëshirën për të synuar pozicione më të mira me përpjekje minimale. Ju do të jeni të kujdesshëm dhe të saktë, ndoshta më shumë se zakonisht dhe kjo do t’ju çojë për të kujtuar afatet dhe emërimet dhe për t’i menaxhuar ato në mënyrën e duhur. Ata që punojnë vetë, do të tërheqin shumat e një projekti që është përkëdhelur për një kohë dhe të kuptojnë se diçka më në fund po fillon të ndryshojë për mirë. Planetët ofrojnë kohën e duhur e të nevojshme për të arritur së bashku në çdo situatë dhe të vlerësoheni për aftësitë tuaja.

Gaforrja

Dashuria: Vitaliteti, por edhe një aluzion i ankthit dhe agjitacion do të karakterizojnë në dashuri. Butësi, ëmbëlsi dhe romanca do të jenë pikat kryesore të ditëve të kësaj jave. Çiftet e testuara, në fakt, do të jenë në gjendje të shijojnë ditët e pasionuara, ku harmonia do të mbretërojë me të vërtetën. Dita e Shën Valentinit do të jetë plot me surpriza ndoshta paksa “shumë e ëmbël, por … shumë e çmuar! Yjet kanë parashikuar surpriza të bukura të mbushura me emocione edhe për beqarët.

Puna: forca e Mërkurit dhe Venusit janë shumë pozitive dhe do ndihmojnë ata që janë në kërkim të punës së tyre të parë, ose ata që janë gati të përballen me një intervistë. Jupiteri premton oferta shumë të favorshme së shpejti. Kujdes nga rivalitetet e vogla që mund të lindin me anëtarët dhe stafin në zyrë, sidomos me kolegët. Yjet ftojnë të ruani qetësinë. Java do të jetë plot me ngjarje dhe synimi do të jetë të realizoni të gjitha angazhimet.

Luani

Dashuria: një dhuratë e papritur, një ftesë për darkë në një vend të bukur, i pabesueshëm … kjo është se sa ju mund të merrni në ditën e Shën Valentinit nga partneri/ja, ose nga një person që më në fund do të gjejë guximin të pohojë atë që ndjen për ju. Këtë javë, megjithatë, yjet tregojnë se ju do të jeni mjaft të hutuar dhe të pavendosur dhe mëdyshje. Beqarët mund të tregohen më të hapur ndaj ftesave për takime, pasi mund të gjejnë shpirtin e tyre binjak.

Puna: Ju do të keni shumë për të bërë dhe për të përfunduar të gjitha qëllimet që keni vendosur për veten tuaj këtë javë. Shumë angazhime, megjithatë, do t’ju vënë në provë. Do të ketë vonesa të vogla të shkaktuara nga planetët që do keni në kundërshtim. Mos u dorëzoni. Energjia mendore mbetet pozitive, e mrekullueshme. Përqendrohuni në qëllimin që keni vendosur për të arritur, asgjë nuk është e pamundur.

Virgjëresha

Dashuria: projektet tuaja në çift janë të realizueshme, lehtësisht të arritshme. Me partnerin/en, është koha për të realizuar një udhëtim për pushime, prandaj filloni planifikimin. Ju do të jeni shumë të zënë në fronte të ndryshme dhe do të provoni të jeni në harmoni të përsosur. Ata që janë vetëm do të jetojnë një javë që karakterizohet nga mërzia dhe nuk priten gjëra të reja. Kjo për shkak se ju ende nuk keni arritur të gjeni një person i cili mund t’ju jap në të njëjtën kohë, mirëkuptim, dashuri dhe mbështetje …. yjet kanë një lajm të madh për ju! Mos u bëni shumë kritik për veten.

Puna: Të urtë dhe të vendosur, po mblidhni sukses pas suksesi. Projektet tuaja të punës më në fund po zmbrapsen dhe ju jeni bërë praktikisht të pandalshëm. Në këto ditë, në qoftë se marrëdhënia me shefin, ose me bashkëpunëtorët do të jetë e komplikuar, tensioni do të zhduket në fundjavë, sepse planetët, do t’ju hapin rrugën për shpjegime të sinqerta.

Peshorja

Dashuria: Këto ditë do të jenë të bukura, të mbushura me surpriza! Do të jeni gjithë kohën të disponueshëm për partnerin/en tuaj, por sigurohuni të mos e bezdisni me xhelozinë tuaj. të këndshëm dhe pak të ‘djallëzuar’ si gjithmonë, do të kërkoni harmoni dhe do të dini të bëni më të mirën tuaj për lidhjen. Beqarët mund të llogarisin një javë vërtetë interesante për ndjenjat për të bërë arritje të bukura. Me fjalë të tjera, nuk do të humbasësh asgjë. Kush ka mbyllur kohët e fundit një histori nga keqkuptimet dhe gënjeshtrat, do të shpërblehet mirë nga një Venus në pozitë të favorshme që do të “shpërndajë” takime të papritura dhe befasuese!

Puna: Yjet këshillojnë të merrni vendime në kohën e duhur dhe të mos humbisni raste të mira. Në intervista, përpiquni të jeni të vendosur. Cilado qoftë sektori në të cilin jeni angazhuar, ju do të jeni në gjendje të tregoni sa të saktë, përpiktë dhe të besueshëm jeni. Mendja është e kthjellët dhe e qetë, e gatshme për të zgjidhur zgjidhje brilante ndaj problemeve. Kohë ideale për të menduar për një transferim ose për të zgjidhur, së fundi, një çështje shumë të bezdisshme burokratike.

Akrepi

Dashuria: javë reflektuese, intensive, ku do të vëzhgoni evolucionin e një miqësie që ngadalë i hap rrugën dashurisë, asaj të vërtetës. Lumturia dhe entuziazmi do të karakterizojnë ditët e zemrave të vetmuara që nuk do të humbasin mundësinë për të bërë për vete personat që pëlqejnë. Ata që janë në çift, do të jenë në gjendje të përballen me energji me momentet “jo” të partnerit/es. Një i njohur i vjetër do të kthehet papritmas, ndoshta përmes një kërkese sociale. Kanë kaluar disa vite … ende, tërheqja nuk është zhdukur akoma! Yjet njoftojnë perspektiva të qëndrueshme të rritjes për të nxjerrë në pah bashkimin.

Puna: nëse puna, siç është lehtësisht e parashikueshme, do t’ju kërkojë më shumë përpjekje sesa zakonisht, mos bëni prapa. Është koha për ti treguar shefit tuaj dhe vetes se sa jeni me vlerë. Më pas, do të ndiheni të lirë nga mendimet e këqija. Së shpejti, do të jeni në gjendje të shënoni një goditje të rëndësishme që përveçse do t’ju ofrojë kënaqësi të madhe, do të lejojë që fitimet tuaja të rriten. Energjia mendore është e shkëlqyer.

Shigjetari

Dashuria: ditë plot pasion, emocionuese, gati për të bërë që të dridhet shpirti. Nuk do të jetë e lehtë për partnerin/en që të qëndrojë në ritmin tuaj, sepse sidomos në 14 shkurt, do të keni shumë ide! Dhe bukuria është që ju do të donit t’i realizonit të gjitha në një ditë. Beqarët do të kenë një vitalitet që do të jenë shumë të angazhuar. Më dinamike se zakonisht, do të jeni të gatshëm për detyrat familjare dhe profesionale dhe për ftesat që do t’ju lejojnë të bëni miq të rinj.

Puna: Projekte të rëndësishme, tashmë të nisura disa javë më parë, së shpejti do të hapin rrugë për ndryshime. Gjithçka duket se vazhdon në drejtimin e duhur, pa ankth dhe pa vështirësi të veçanta. Java hapet me perspektiva interesante. Së fundi ju mund të kënaqeni dhe të lëvizni me lehtësi më të madhe sepse shpenzimet duket se janë normalizuar. Mendja është e shkathët, e kujdesshme dhe do të shihni se gjithçka do të shkojë në rrugën e duhur.

Bricjapi

Dashuri: kjo është një javë e rëndësishme, ideale për ndarjen e momenteve të harmonisë së madhe dhe përfshirjes emocionale me të dashurin/ën tuaj. Beqarët mund të llogarisin ftesat, takimet rastësore, për të bërë arritje premtuese. Dhe jo vetëm. Yjet njoftojnë emërimet e destinuara për të ndezur erosin dhe pasionin dhe mbi të gjitha, fantazinë tuaj! Kush është në kërkim të shpirtit binjak, do të ketë shumë mundësi për t’i shfrytëzuar. Marrëveshja bëhet e ndritshme, pasionante, gati për të treguar se ajo që ai/ajo ndien për ju nuk është tjetër veçse … Dashuri!

Puna: Ju do të jeni në gjendje të ndërmjetësoni, me dinakëri dhe inteligjencë, nevojat tuaja me ato të bashkëpunëtorëve në punë dhe ata do t’ju vlerësojnë shumë për këtë. Ju do të jeni shumë të përqendruar në detyrat dhe objektivat që do të përfundoni dhe do të jeni mirë në një situatë mjaft komplekse. Qielli i kësaj jave, siç zbulon horoskopi, njofton mundësi konkrete të tilla si ajo e kompletimit të marrëveshjeve me një rëndësi të caktuar. Shumë nga idetë tuaja do të jenë të suksesshme.

Ujori

Dashuria: stresi dhe pengesat e vogla, në disa ditë, do të provokojnë diskutime të nxehta me të dashurin/ën. Në të tjerët, megjithatë, do të veprojë si një zam për t’u bashkuar edhe më shumë. Sepse ju do të kuptoni, reciprokisht, që vetëm duke u përballur me problemet së bashku, ju mund të përjetoni momente të lumtura. Beqarët do të jetë shumë akomodues, të gatshëm për të takuar njerëz dhe ti pranojnë ata edhe me defektet e tyre të vogla. Çiftet në distancë do të jetojnë momente pasigurie. Nuk do të ketë kërkesa të pranueshme.

Puna: tani më shumë se kurrë, do të ndjeni një nevojë të fortë për të demonstruar dhe mbrojtur pavarësinë tuaj. Planetët shtyjnë të kultivoni projekte të reja dhe investime inovative për të filluar biznesin ose për t’u kthyer në lojë. Horoskopi njofton se do të jeni shumë reflektues dhe se kjo për fat të mirë do t’ju mbrojë nga gabimet e bezdisshme. Ndaluni në qëllimet tuaja. Dialogu, ambicia dhe vendosmëria do ta bëjnë punën më të mirë.

Peshqit

Dashuria: horoskopi zbulon se ata që përballen me një ndarje, do të jetojnë një vorbull të vërtetë të emocioneve të kundërta. Dëshira për të kthyer faqe, në kohë të caktuar, do të duhet ti hapë rrugën melankolisë. Çiftet e testuara mirë, megjithatë, do të kalojnë momente të kohës së lirë dhe relaksit. Keqkuptimet dhe disponimi i keq do të duket, së fundi, një kujtesë e vjetër, e largët. Beqarët, megjithatë, pas një nisje disi të pasigurtë të javës, do të kthehen për të marshuar në një ritëm të shpejtë gjatë fundjavës, kur ata do të lulëzojnë befas! Mos u tundoni, mos e humbisni oqeanin e arsyetimit tuaj: drejtohuni drejt një personi shumë të interesuar për t’ju njohur më mirë!

Puna: Marsi i jep karrierës një avantazh dhe hap mundësinë për të marrë role të ndryshme nga zakonisht, ndoshta me përgjegjësi më të madhe. Ju do të jeni në gjendje të rikuperoni terren dhe të balanconi buxhetin. Horoskopi shpall një javë shumë pozitive, ku do të rritet dëshira për t’u ripërtëritur, për të synuar degët e reja. Financat nuk janë një problem i madh, sepse, ndryshe nga muajt e mëparshëm, keni arritur një stabilitet të ri.