Një histori e bukur vjen nga Prato, Itali, që na mëson se dashuria mund të arrijë të mposhtë edhe Covid-in.

Ivo dhe Livia, janë dy të moshuarit që arritën të shërohen nga sëmundja, duke rrëzuar kështu teoritë se virusi i mposht personat në moshë të thyer dhe me probleme shëndetësore.

“Gjashtëdhjetë e pesë vjet të kaluara së bashku, pastaj ‘mbërrin’ Covid dhe çifti i të moshuarve nga Prato shtrohen në spital me idenë se nuk do e shihnin më kurrë njëri-tjetrin. Por në vend të kësaj, kujdesi dhe dashuria bëjnë mrekulli dhe dy të moshuarit gjenden në të njëjtën dhomë, me shtretërit afër e afër, pothuajse ngjitur, në qendrën shëndetësore La Melagrana. Ivo dhe Livia mbajnë shtrënguar duart e tyre dhe kjo foto shumë e bukur u bë të shtunën nga infermierët dhe më pas iu dërgua njërit prej fëmijëve të çiftit”, shkruajnë mediat e huaja.

“Kur infermierët më dërguan foton e babait dhe nënës duke shtrënguar duart – thotë djali i çiftit, Andrea – ishte me të vërtetë emocionuese, pothuajse nuk e besova. Kjo është provë që prindërit tanë kanë një temperament shumë të fortë dhe një dashuri të madhe për njeri tjetrin”.