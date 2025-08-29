Sali Berisha iu rikthye edhe një herë romancës së tij me miliarderin George Soros. Një lidhje në kufijtë e dashurisë dhe urrejtjes, që më tepër se sa nga aktiviteti i Soros, lidhet me pozicionin e doktorit, në pushtet apo në opozitë.
Fondacioni Soros për herë të parë në Shqipëri është regjistruar në vitin 1992 nga kryeministri i asaj kohe Vilson Ahmeti, fill pas rënies së regjimit komunist.
Por i pari i cili tentoi të lidhet me miliarderin, ishte Sali Berisha. Në vitin 1993, një vit pas ardhjes së parë në pushtet, me anë të një letër posaçërisht për Soros, atë kohë pak i njohur në Shqipëri, doktori i drejtohej miliarderit si një mik personal madje duke e ftuar të vizitonte vendin.
Falenderimi ishte për 120 ton letër që Soros kishte dërguar në ndihmë të ngritjes së shtypit shqiptar, që sipas Berishës, ishte dhe “çelësi” i fitores së PD në zgjedhjet e 22 marsit 1992.
Dhe më në fund, Berisha dhe Soros u takuan. Kjo foto është e para mes tyre. Besohet t’i përkasë periudhës 1997-1998, kur doktori ishte President ose sapo kishte dalë në opozitë.
Kohët kaluan, dhe me riardhjen në pushtet të doktorit, ata sërish u takuan. Në Forumin e Davos në vitin 2008, Berisha si kryeministër udhëzoi zyrën e shtypit kryeministrore të nxjerrin foton e tij me Soros dhe dy rreshta për takimin.
Çuditërisht, një vit më vonë, doktori në Shqipëri propozoi legalizimin e martesave gay, ndërsa sot e akuzon Sorosin për një axhendë të tillë globale. Projektligji nuk u miratua asnjëherë në Shqipëri.
Me rënien e tij në opozitë dhe largimin nga kryetar i PD, në vitin 2016, Berisha kërkoi të gjejë një frymëzues të ri, Donald Trump. Ai e uroi ndër të parët, nga njëra anë e konsideroi një personalitet, nga ana tjetër e këshilloi të mos dëgjojë komentet e kryeministrit Rama për të.
Por krisja me Soros erdhi në vitin 2017. Një vit pas Reformës në Drejtësi, doktori gjeti justifikimin për ta sulmuar.
2 DHJETOR 2017 “Ky është kryekorruptori politik i gjithë globit George Soros. Një njeri si ky, meriton vetëm një gjë, non-grata, non-grata, non-grata kudo”
4 vite më vonë,non-grata erdhi, jo për Soros, por për Berishën. Por çfarë deklaroi doktori konferencën e parë pasi u lajmërua?
20 MAJ 2021
Pas këtij akti?
A është George Soros?
Jo, nuk e them që është Xhorxh Soros. Aty unë rendis ku ka qenë veprimtaria ime këto 8 vite.
Por para kësaj.
Vetëm 5 muaj para shpalljes non-grata, ai uroi Presidentin Joe Biden për fitoren e zgjedhjeve në SHBA. E konsideroi mik të madh e të çmuar të shqiptarëve, si dhe kërkoi dënimin e autorëve të sulmit në Capitol Hill, sipas tij ekstremist dhe antidemokratik, të frymëzuar nga Donald Trump.
Mungesa e konsistencës së doktorit, iu kthye në karma. Dhe sërish, doktori uli kokën. Trump fitoi zgjedhjet në nëntor 2024. Në urim, Berisha theksonte se amerikanët e votuan Tramp për të refuzuar Sorosin.
6 NËNTOR 2024 – “Zoti e deshti që të kishte ngjashmëri mes opozitës shqiptare dhe opozitës amerikane, Presidentit Donald Trump.”
Po bëhet viti nga fitorja e Tramp në SHBA, por nëse Berisha ndryshon sipas qejfit preferencat, përtej oqeanit kjo nuk ndodh.
Dosja e Berishës dhe non-grata vijojnë të mbeten në të njëjtin sirtar, në fuqi, ndërsa doktori vijon të injorohet nga administrata amerikane, pavarësisht kontratave me ish-fushatuesin e Tramp, La Civita apo kompaninë e ish-avokatit të Trump, Continental Strategy.
Në përplasjen e fundit, mes Trump dhe Soros, Berisha ndoshta është i vetmi politikan në botë që ka guxuar të komentojë sherrin mes dy personave ndoshta më të fuqishëm të globit. Dhe sigurisht, qëndrimi sërish ndryshon.
28 GUSHT 2025 – “Ja ditë e madhe në histori. Personi që loboi për ‘non gratën’ time subjekt i RICO-s.”
Ai është gati ti hyjë edhe oqeanit më këmbë, por duhet të sqarojë përfundimisht kush është i miri dhe i keqi, Trump apo Soros?
ABCNEWS
Leave a Reply