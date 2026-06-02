Kreu i LZHK Dashamir Shehi mendon që protesta para Kryeministrisë është më së shumti shprehi e pakënaqësisë qytetare me qeverisjen Rama, se sa kundërshti për projektin e Zvërnecit në veçanti.
Duke folur në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, Shehi thekson se njerëzit nuk kanë besim as te opozita, dhe projekti i Zvërnecit është bërë thjesht sebep për protestë.
“Nuk është puna që ata që janë aty merren me investimet e huaja, jam e sigurt që shumica nuk e dinë as Zvërnecin, as një lloj projekti. Ajo është shprehi e pakënaqësisë. Aty ka njerëz që vijnë se e kuptojnë se u ka ardhur në majë të hundës me këtë qeveri. Që te që s’kanë besim më te opozita zyrtare, edhe prandaj janë aty. Një gjë bëhet sebep. Politika s’është lineare, ka ato majat e veta. Kjo është një nga ato maja. Ata që janë aty 5-6 mijë veta mund të bëhen pas një jave 50 mijë. Ndërgjegjësohen edhe të tjerët dhe e kuptojnë se këtu punët s’shkojnë mirë. Ata shkojnë atje sepse Shqipëria ka pakënaqësi të madhe, jo thjesht për një projekt. Projekti është lakmuesi që tregon që ka ndryshuar ngjyrën aty, që punët janë të zeza”, shprehet Shehi.
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