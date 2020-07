Kreu i LZHK-së, Dashamir Shehi në një intervistë në Report TV, u shpreh se me apo pa koalicione opozita do të fitojë zgjedhjet, jo sepse po shkëlqen, por sepse Edi Rama e ka tepruar.

“Me apo pa koalicion opozita i ka shanset përpara. Kemi për detyrë të sqarojmë kush janë formulat për ekonominë dhe rindërtimin e shtetit shqiptar, që e ka rrënuar Rama.

Unë do të hyj, sido që të jetë formula do të hyjmë në zgjedhje, do i fitojmë me shumicë të madhe, edhe nëse ka ndonjë devijancë që do të shkojë nga Rama do të jetë gjë e mirë. Rotacion jo për shkëlqimin tonë opozitar, por sepse Rama e ka tepruar” tha ai.

/a.r